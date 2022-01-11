德州烤肉閻羅王子52歲猝逝 食客悵然若失

約翰繆勒是德州烤肉烹飪史上的傳奇人物。(John Mueller推特)

「德州 烤肉閻羅王子」(Dark Prince of Texas Barbecue)猝然辭世，享年僅52歲，讓熱愛他手藝的食客悵然若失，也使網友臆測他的死因。

德州人愛吃烤肉聞名全球，而約翰繆勒(John Mueller)是德州烤肉烹飪史上最傳奇的人物之一，從他祖父那一代起，他的家族在烤肉方面就有舉足輕重地位。德州月刊定期給德州的烤肉業者評鑑，由約翰繆勒掌廚的食府，總會列名在德州50最佳烤肉餐廳的排行榜上。

德州月刊是第一個報導約翰死訊的報章，隨後Austin 360證實了這個消息，他是於16日在北德州的弗里斯科(Frisco)去世的。有人說他的性情乖僻(grumpy)，但他對喜歡的人卻非常熱情。約翰的祖父路易繆勒(Louie Mueller)在泰勒市(Taylor)開的路易繆勒烤肉店，創建美好的名聲，約翰六歲的時候，就開始在店裡幫忙，後來這家店傳到約翰父親巴比(Bobby Mueller)手中。

約翰曾就讀於德州理工大學(Texas Tech University)，離開學校以後，他於2001年在奧斯汀市的Manor Road上開了約翰繆勒烤肉店，他的烤牛胸肉(brisket)調味簡單，但火候是他的功夫，煙燻牛肋排(smoked beef ribs)軟嫩多汁，還有一道「起司瓜」(cheesy squash)更是他的獨門絕活。

如今德州最出名的烤肉大廚中，有好幾位是他調教出來的，譬如被評為奧斯汀第一的富蘭克林烤肉，東主Aaron Franklin最初是被約翰雇來剁洋蔥的幫手。

約翰的餐館在2006年關門，到了2011年8月，他的姊妹跟他合作，開了一輛活動烤肉店，取名為JMueller BBQ餐車，2012年有一天他的姊妹打電話報警，指控他偷錢，他被炒魷魚，他的姊妹隨即把餐車改名為La Barbecue。2013年他開了自己的活動烤肉店，經營到2016年關門。

他一生名聲最噪的一件事，是2014年在達拉斯的一場政治籌款會上，親手替歐巴馬 總統調製煙燻牛肋排。2021年夏季，他應邀到弗里斯科的哈欽斯烤肉店(Hutchins BBQ)掌廚，今年這家餐廳馬上列名於德州月刊的50佳名單。店東歡迎他的照片上，明顯看得出約翰的氣色很差。