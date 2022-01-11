德州最低時薪從2009年未漲過 仍只有7.25元工薪族叫苦

德州最低時薪未調漲，都會區的工薪族生活吃力。(Visit Houston網頁)

物價房租不斷上漲，全國有一半的州今年提升最低工資，但德州最低時薪 從2009年以來卻沒有漲過，仍只有7.25元。

根據全國聘僱法規專案(National Employment Law Project)的報導，2022年全國有25個州和56個城市提升最低工資，譬如加州 從1月1日開始最低時薪升為15元，比起德州的多出一倍有餘。即使在其他共和黨掌政的州，最低工資也多在增加，譬如佛羅里達州今年1月1日從10元漲到11元，接下來每一年元旦又會提高，到2025年會達到每小時15元。

偏自由派理念的智庫「每位德州人」(Every Texan)資深政策分析師路易斯(Jonathan Lewis)指出，德州政府與議會的領導人與福音教會領導人掛勾，所頒布的法規都與福音教派意識形態(evangelical ideology)方向一致，把德州帶進激烈偏右的保守胡同，專為企業與富人圖利，不顧小老百姓的生活，但那其實與耶穌的教導背道而馳。

在這種類似政教合一的系統中，教會牧師在宣講中大力支持同流的政客，政客當選後制定有利教會的法規，除了教會本身的房地產免稅之外，牧師住所(parsonage)也不用繳地產稅(property tax)，把稅責推到老百姓身上，是可恥的政教勾結行為。

低薪員工買不起房子，連租房子也非常吃力，以目前奧斯汀-圓石都會區(Austin-Round Rock metro)為例，時薪要有27.58元付完房租後才能享有舒適的生活，如果只是賺7.25元的最低工資，夫妻兩個人每天打工8小時都還差得太遠。