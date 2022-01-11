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春節晚會「擁抱春天」1月23日斯坦福中心上演

【休士頓訊】
擁抱春天組委會在中國人活動中心說明活動細節，歡迎僑民踴躍購票。 （記者封昌明／攝影）
擁抱春天組委會在中國人活動中心說明活動細節，歡迎僑民踴躍購票。 （記者封昌明／攝影）

大型現場文藝春節晚會「擁抱春天」將於1月23日晚間6時在休士頓斯坦福中心舉行。今年主題「明天會更好」，期許休士頓與全人類都走出新冠疫情陰霾，迎接更美好的明天。

今年是「擁抱春天」春晚活動十周年，晚會的節目挑選已經結束。本次休士頓各大藝術團體和個人報名熱情高漲，主委會從中挑出總體近兩小時的高水平節目，獻給休士頓的觀眾們。由於很多節目水平非常高，而晚會時間有限，造成導演組對很多優秀的節目最終只能忍痛割愛。

這次春晚導演組以創新為重心，很多節目都會呈現出很大程度的新意，將有很多精彩看點。

在歌曲方面，今年加強流行歌曲的力度。大家將會欣賞到很多人非常熟悉的歌曲，比如「惱人的秋風」和「野狼disco」。著名歌唱家，第一次在NBA唱響國歌的李文一老師將為晚會獻上顛覆式演出。而華人著名實力派歌手蔡毅將第一次正式演出原唱歌曲Bellaire B LVD。

原創小品「探親」也將讓現場觀眾捧腹大笑。小品講述從國內來探親的兩位老大爺在美國碰到的趣事。

著名的嗩吶大師，電視劇「水滸」的演奏者郭雅志也會傾情演出。

舞蹈方面，今年晚會的目標是百花齊放。屆時觀眾們將欣賞到休士頓各大舞蹈學校的精彩節目，包括在各大舞蹈比賽中的優秀獲獎節目。在舞蹈風格上也多元化，包括民族舞，現代舞和街舞。

觀眾們也將欣賞到少林武功、京劇選段以及精彩的器樂表演。整體晚會將會給觀眾目不暇接，驚喜不斷的感受。

為了體現社團和中國人活動中心的緊密合作精神，今年的晚會將邀請各大社團代表一起上台合唱主題歌「明天會更好」，共同期許美好的明天，祝福大家虎年吉祥。

晚會售票已經火熱開始。今年購票主要採用微信接龍方式。晚會票價10至100元不等，目前通過接龍購票的觀眾可以享受不同程度的折扣。請有意購票的觀眾可掃二維碼入群。

有意購票的觀眾可以掃二維碼入群。 （組委會提供）
有意購票的觀眾可以掃二維碼入群。 （組委會提供）

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