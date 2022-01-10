斯坦福明星重點學校 招收3到9年級

在國家STEM日，學生在移動實驗室里探索24個科學實驗。右一為譚秋晴。（斯坦福學區提供）

在去年8月，斯坦福學區 （Stafford Municipal School District， 簡稱SMSD）的第一所明星重點學校（STEM Magnet Academy）正式開辦，目前正在招收2022-2023學年三到九年級學生。

2600萬美元打造的明星學校，配有一流的程式設計教學設備。（斯坦福學區提供）

採用啟發式課程 吸引華人家長

STEM是科學、科技、工程和數學的簡稱，學校重在培養未來醫學和科技方面的優秀人才。在新任校長梁競懿（Ginny Liang）領導下，召募了20餘位經驗豐富又優秀的教職員，吸引來自於斯坦福市、糖城、黎城、KATY等地區共180餘位學生。學校採用生動的教學方式，啟發式的課程，吸引了許多重視教育 的華人家長。

梁競懿說，感謝斯坦福市議員譚秋晴女士支持，及在市議會為教育界發聲，新學校的開辦得到斯坦福市政府大力支持。

梁競懿和譚秋晴譚都在台灣接受完整的高等教育，移民美國後她們把自己的孩子們培養得非常出色。

她們的孩子是醫界和計算機領域的菁英。她們深知華人家長對孩子的期待，也懂得如何在美國的教育系統中培養菁英孩子，特別是華人的子女。

梁競懿曾是台灣中廣流行網的知名主持人，正是為了孩子們的前途移民到美國。她不但獲得美國教育碩士學位，並有近20年在美國公立學校的教育工作經歷。她曾任德州國際領袖學校的副校長，管理過1400位學生及125位教職員。她不僅學經歷俱佳，還有卓越的學校管理才能，她很有信心能將該校打造成大休士頓地區最優秀的學校。

學生代表在社區老人早餐會上用中英文雙語演講。（斯坦福學區提供）

兼顧科學與語言 設多個俱樂部

梁競懿深知一個明星學校的發展離不開優質的領導和老師團隊。她親自面試所有的老師，並挑選資深老師中佼佼者，還對老師們進行STEM教學理念的培訓。她每天都是第一個來學校，最後一個離開，梁競懿的敬業精神令人敬佩。

梁競懿認為學校的任務是採用最先進而嚴格的課程設計和創新的教學大綱，著重數學、科學、第二語言（西班牙語和中文）及計算機科學等。學校提供多元化的課程及豐富的課外實踐活動：機器人、計算機編碼、專案式學習、STEM挑戰、學生會、少年榮譽協會和各種課後俱樂部等。

為了培養學生全面發展，多才多藝，學校特別成立了機器人、數學競賽、國際象棋、科學、電子傳媒、舞蹈、交響樂團、戲劇和跆拳道多個俱樂部。

全校學生觀賞胡桃夾子芭蕾舞演出，並和台上演員互動。（斯坦福學區提供）

多樣化課外實踐 鼓勵服務社區

學校不僅注重學生在學校內的學習，還提供多樣化的課堂外實踐活動。學校舉辦莊重的穿白袍儀式，在儀式中學生宣誓成為最優秀的學者。學校還支持鼓勵學生為社區服務，12名學生代表向社區內三所養老院發送了200張學生們的自製的LED發光聖誕卡 學校還組織學生們盛裝觀看胡桃夾子芭蕾表演，並和芭蕾舞者學習交流。學校還會創建一個學生自己的TED talk，提供舞台，鍛鍊他們公眾演講的能力。

為了把學校創建成第一名的品牌學校，全體教學職員一起努力，半年的時間學校聲譽日漸遠播，也得到家長們的一致好評，在校學生取得一些可喜的成績。在去年12月的時候，學校八年級的學生提前一年參加德州STARR代數考試，並且100%全數通過。目前已有三名學生參加數學競賽進入州級，有幾名學生獲得區域和州内跆拳道比賽的金、銀牌好成績，還有學生被選中加入休士頓少年交響樂團。

校長梁競懿（中）和獲得金星教育基金的老師合影。（斯坦福學區提供）

效仿公校不收費 招生 不限學區

譚秋晴表示，這所明星學校耗資2600萬美元所打造，以培養優秀學生為重點，以私立學校的教學方式，但以公立學校不收費的方式招生，不限學區。譚秋晴希望讓更多優秀孩子可以享受這難得的教育資源，順利完成學業，為社會培育更多傑出華裔人士。

斯坦福學區總監Dr. Robert Bostic表示，STEM是促進贀療技術、編碼和機器人技術教育，變成一個互相聯緊的整體，將跨學科的知識運用到解決問題來探索世界，接受STEM教育的學生將更有創造力。

學校目前招收三到九年級學生，報名須先到學校招生網站上填寫報考意願，填寫完後會收到學校發出的申請鏈接和考試辦法。招生名額有限，報名網站：https://stem.staffordmsd.org/admissions。