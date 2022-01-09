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州長固邊境 國民兵上陣問題多

編譯組／綜合報導
德州邊境高牆在拜登下令後停工，邊牆命運未卜，但艾伯特州長卻另起爐灶，推出孤星行動。(WeBuildtheWall)
德州邊境高牆在拜登下令後停工，邊牆命運未卜，但艾伯特州長卻另起爐灶，推出孤星行動。(WeBuildtheWall)

達拉斯晨報報導，正尋求連任的德州州長艾伯特（Greg Abbott），花幾個月宣傳他確保南部邊境安全所做的相關政策，然近一年後，這些計畫卻遭挑戰者抨擊，認為艾伯特這項被稱為「孤星行動」（Operation Lone Star）任務，讓德州國民兵（Texas National Guard）在沒有適當裝備、定期工資或明確目標下倉促部署，影響他們心理健康，以致軍隊內自殺增加。

競選州長的共和黨人韋斯特（Allen West）近期要求國民兵高層辭職。前艾爾帕索（El Paso）民主黨籍國會眾議員貝托歐洛克（Beto O'Rourke）向艾伯特施壓，若他們無法證明部署國民兵合理性，就將他們送回家。

此外，兩人都對近期由「陸軍時報」（Army Times）首次報導一系列士兵自殺事件提出警告。

批評聲浪愈來愈多之際，德州對這項任務的資金預計將於幾週內用完，可能會加大立法者壓力，他們可能不得不決定是否注入更多資金或放寬限制。

由共和黨控制的德州立法機關，已向邊境任務投入4億1200萬元，但德州軍事單位暗示恐花費更多。根據達拉斯晨報獲得10月份估計，新的財政年度恐花費高達20億元，下一年度恐增加至27億元。

艾伯特目前尚未回應批評者，但德州軍事廳（Texas Military Department）7日表示，正調查士兵士氣，所有服役者都有領薪水。

整個星期，艾伯特都在社交媒體上強調邊境任務。「德州正以有史以來最強大的邊境安全，來應對拜登（Joe Biden）災難性的開放邊境政策」他在推特寫道。

這項「孤星行動」於去年3月開始，數千甚至上萬士兵被要求豎起邊境圍欄，幫助德州警方以非法入侵等輕罪指控逮捕和監禁非法移民。

德州陸軍國民兵顧問Jason Featherston說，在任務似乎無盡頭，幾無提前通知下，迫使士兵離開工作和家庭以致他們士氣低落。一些士兵住在拖車內，增加新冠肺炎染疫風險。日前他在記者會上甚至稱「我在伊拉克條件還比德州邊境士兵好。」

一些士兵私下認為此任務缺乏目的。根據「陸軍時報」，自去年10月以來，已有四名與該行動有關的士兵自殺身亡，近期有五人自殺未遂。

德州軍事廳 7日在聲明中稱，目前有約1萬名人員被分配到跨州邊境沿線執行任務。所有服役者都有領薪水，該部門也正努力恢復全部福利。

聲明稱，自10月以來，孤星行動已逮捕9萬6000多人，超過8700試圖闖邊境的移民「回頭」，並建造八哩的臨時邊境屏障。

眾議會國土安全和公共安全委員會主席懷特（James White）計畫在今年晚些時候舉行「孤星行動」聽證會。

他說，判斷這項任務是否成功還為時過早，但他們肯定會產生積極影響，「我們也會向士兵們解釋，會充分運用他們的效能。」

共和黨州長艾伯特「孤星行動」遭挑戰者抨擊。(美聯社)
共和黨州長艾伯特「孤星行動」遭挑戰者抨擊。(美聯社)

德州 邊境 國民兵

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