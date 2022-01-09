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新學期開始 代課老師、校車司機短缺

【奧斯汀訊】
德州各學區校車司機機人手短缺。(ABC)
德州各學區校車司機機人手短缺。(ABC)

寒假期間omicron變種如野火般燎原，新學期一開始德州各地學區面臨人手短缺的難題，其中又以代課老師和校車司機缺人情況最嚴峻。

4日(周二)是奧斯汀郊區圓石學區(Round Rock ISD)寒假的最後一天，強森小學(Joe Lee Johnson Elementary)校長史考特(Marc Scott)給所有學生的家長送了錄音留言，事先提醒因為omicron變種造成的染疫問題，學生5日復課時可能級任老師會因隔離而缺席，學校正在努力招聘代課老師(substitute teacher)，如果代課老師不夠，校長、學校職員會暫代，或者同年級兩班合一上課。

奧斯汀學區(Austin ISD)早晨的校車有350條路線，司機因為染疫人數不少，校車公司的領班、機械工和辦公室職員都出動代開校車。在休士頓南邊的福遍學區(Fort Bend ISD)，缺席的司機達到100人之多，造成許多延誤的問題，有些學生到學校時已經耽誤了一兩堂課。　在全國各地，大多數的家長希望孩子到校上課，這樣學習的效果比較好，家長也可以安心上班。像德州這樣的紅州，政府官員強制學校上實體課，也不要求學生打疫苗、戴口罩

，因此到校上課的政策可以貫徹執行，但藍州的情況相當不同，譬如芝加哥的教師工會投票後，四分之三的老師認為染疫風險高，即日起改為上虛擬課，引起許多家長不滿，指責老師背棄了學生和家長。

德州有幾個比較小的學區，譬如格蘭德河谷的威斯拉科(Weslaco ISD)和達拉斯郊區的蘭卡斯特學區(Lancaster ISD)，已經決定延後一周開學。根據電腦模型的預測，omicron變種引發的這波疫情，會在1月底達到高峰，然後開始逐漸消退。

學區 德州 疫情

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