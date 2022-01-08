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衝國會遭判刑60天 德州婦人不滿被醜化成惡魔

編譯組／綜合報導
德州人萊恩參與1月6日國會事件時的照片。（聯邦檢察長辦公室）
德州人萊恩參與1月6日國會事件時的照片。（聯邦檢察長辦公室）

德州房地產經紀人兼電台主持人萊恩（Jenna Ryan）因為參與2021年1月6日的國會事件，並且在社交媒體上大肆宣揚「進攻國會的義舉」，最後遭法院判刑60天。51歲的她在去年12月21日入獄服刑前接受NBC訪問，強調反對者對她的攻擊都帶有種族偏見，認為她是個金髮白膚的「叛亂芭比」，根本不把她當人看，她甚至以「直追二戰時的猶太人」來比擬自身的遭遇。

包括萊恩在內，共有63名德州人因為參與國會事件遭到起訴，其中包括正要角逐德州眾議員的Mark Middleton，他的罪名為攻擊警員與多起妨礙執法行為。只不過，萊恩當時是搭乘私人包機前往華府，並在事後以她雖有「金頭髮、白皮膚以及很棒的工作」，但也願意參與國會事件而打響名號。

判刑確定後，萊恩一直將自己描述為受害者，反對者拿她的膚色、髮色當笑柄，稱她是叛亂芭比，惡劣程度直比納粹德國對待猶太人。萊恩入獄前受訪時還說，反對者根本不把她當人，也不在乎她的信念、她的遭遇，只是把她當成一個攻擊的對象，但卻不知道她也是人，所以她自稱是代罪羔羊，就跟德國的猶太人一樣，都是代罪羔羊，每個白人都被媒體醜化成惡魔。

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