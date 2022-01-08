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補充免疫生物製劑 幫助老人抗病毒

【休士頓訊】
每日一粒「美國ZK靈芝三萜油」輔助效果最強。
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疫情仍在持續，如何提高自身免疫力？哪些因素會降低或提升免疫力？以及疫情期間如何注意飲食？

人體免疫系統分為先天性（固有）免疫，和獲得（適應）性免疫，如打疫苗，或得疾病過後，例如得水痘，就屬於特異性免疫。免疫功能是免疫系統為身體提供抵禦各種病原性、微生物外界干擾的一個多層次防禦系統，主要針對的是病毒、細菌、真菌等，此外免疫系統也具有對抗癌細胞的功能。

哪些因素可能抑制降低免疫？研究顯示：

1，大強度運動會導致免疫功能急劇降低15%-70%，至少持續6-9小時，因為，這時應激激素包括皮質醇和腎上腺素會急速升高，導致升高血壓和膽固醇水平，從而抑制免疫系統。因此，疫情階段，不要高強度運動！尤其避免健身房這種密閉空間進行高強度長時間的運動。適度休閒運動有利，大運動量百害無一利。

2，睡眠不足或者睡眠擾亂會導致免疫系統的內部紊亂，並增加感染病毒風險。因此，疫情期間最忌諱晚上失眠或熬夜傷身，每天應保證至少7-8小時有效睡眠。

如何快速提升免疫力？兩個宏觀營養素非常重要：

1，碳水化合物的充足攝入能保證血糖的穩定，從而保持機體免疫應激反應能對付外界刺激的有效能力。

2，蛋白質的氨基酸是免疫更新、維持、增強的重要來源。因此，均衡的牛奶、雞、魚肉等優質蛋白，不僅可以增強機體的抗感染能力，還能補充免疫球蛋白，強化免疫。另外，多吃水果補充VC，而不是猛吃VC片補劑。因為過量會中毒。

過熱、過冷或缺氧都可導致免疫力下降。我們常說「注意保暖，別著涼」就是這個道理。保護機體適合溫度，可避免病毒複製。

此外，疫情期間，適當補充免疫生物製劑對一些年老體弱多病的人很重要。例如，每日一粒「美國ZK靈芝孢子三萜類軟膠囊」可明顯增強人體單核巨噬細胞的吞噬功能，同時還能強化T 淋巴細胞功能，明顯提高免疫細胞活性，有效抵抗病毒侵犯。

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