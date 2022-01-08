年節將至 華婦銀行換鈔後被跟蹤 遭打破車窗拿走錢財

黃姓護理師的車窗被砸，散落一地的紅包袋及銅板。（記者封昌明／攝影）

年關將屆出入銀行要格外小心，1月7日下午1時許，黃姓護理師到百利大道與合作路交叉口的大通銀行領完錢後，被一部黑色福特的小轎車跟蹤，在抵達目的地後，開心地要與兒子相偕去午餐，沒想到剛點完餐就接到友人通知，車窗被砸、零錢掉滿地、散落一地的紅包袋，她當場傻眼，飯也顧不上吃，立刻報警。

黃女士說，本來是很開心地出門要與兒子吃飯，卻碰上這種倒楣事。她表示，一早就準備好一袋存了很久的銅板要去銀行換紙鈔，沒想到行員表示必需事先將銅板捲成一捲才能兌換，她只好在辦完事後，提著裝著零錢袋返回車上，沒想到竟被跟蹤，歹徒以迅雷不及掩耳的手法打破車窗，提著零錢，只留下一些銅板及幾個紅包散落一地，駕車揚長而去。

在看過監控錄影後才知道，她竟然是被歹徒盯上，並且尾隨她的車子進入商場，待她們離去沒多久後就動手行竊， 畫面可以清楚看到，歹待利用空檔戴上頭套並且蒙面，且遮住了車牌，行竊手法相當老練。

西區警局華人 警官呂偉振(Jonathan Lui)在獲報後，立刻請相關人員與黃女士聯絡，接受她的報案。呂偉振說，年關將屆，華人都有準備大筆現金過年的習慣，事實上他也早就規劃好，在農曆年前安排騎警在敦煌廣場及轄區內各銀行門口加強巡邏，希望能嚇阻歹徒；不過他也強調民眾在出入銀行時，一定要小心被跟蹤，到達目的地後，最好能繞行廣場一周，如真不幸被搶，最好在第一時間報案，黃女士就處理的很好。