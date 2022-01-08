我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

毛澤東兒媳婦劉思齊逝世 享年92歲

德州老媽怕遭同車確診兒子傳染 竟塞他進後車廂

2022有多難？馬斯克的危言

德州人語

聯準會宣布升息縮表那一刻開始， 2022年的美國經濟，勢必凶險異常。前有「明斯基時刻」風險，後有「通貨膨脹」虎視眈眈；畢竟現在很可能就是「柯立芝繁榮」，也叫蕭條前的最後迴光。升斗小民面臨疫情、經濟雙重風險，平穩度過2022，遠比你想的困難。

全球首富、特斯拉CEO馬斯克，跨年之際在推特PO出一張「作勢要彈老虎睪丸」圖片，並配文「2022，我們來了…」。結合他此前推文「2022年春、夏兩季，可能會有金融危機，最晚不超過2023年」，如今美國經濟暗流湧動，可見一斑。

而這一切，要從聯準會如今鷹派當道開始說起。全美面臨「暫時」通貨膨脹壓力已近一年，民眾是怨聲載道；迫於期中選舉壓力，拜登政府不得不對聯準會施壓。此前通過「生產恢復」緩解供應緊張，進而平復通膨的希望破滅後，聯準會只好硬著頭皮，考慮縮表加息。

長期經濟繁榮過後，資產價格上漲會導致投機性貸款增加，而過多投機所產生的債務，會導致投資者現金流緊張。當資產所能產生的現金流，不足以支付債務所需要的利息；投資者就必須賣掉手中資產，來清償到期債務。然而，隨著社會上現金流的緊張；擁有能力支付高價購買資產的投資者會減少，資產只能降價出售。更多的拋售，加上流動性緊張，就會最終導致資產價格崩潰，「明斯基時刻」出現。

2008年的次貸危機，就是前車之鑒；只不過聯準會通過激進貨幣政策，為市場注入流動性；使得原本應該長期且痛苦的市場出清，在相對較短的時間內停止。既然市場沒有完成出清，就需要政策的持續干預與輸血，來維持依靠債務支撐的「虛假繁榮」。

而維持低利率，是保證「虛假繁榮」的核心。民眾深陷股市、房市，市市賺錢中難以自拔；導致聯準會降息容易，加息阻力卻非常大；在2010年基本走出次貸危機後，一直拖到2016年才開始加息的步伐。然而，川普的上台與疫情的到來，打亂聯準會原來的加息步伐，使其再度降至近零利率，並開啟無限量化寬鬆。

時間回到2022，如今的經濟熱度，遠不及2016年；市場受困疫情，也未完全復甦。彼時的加息，已造成資產價格大規模承壓；如今聯準會釋放的一年三次加息信號，真可謂是次次凶險，程度堪比彈老虎睪丸。

美國1929年經濟斷崖式的大蕭條以前，在第30任總統柯立芝任內，曾有過「柯立芝繁榮」。當時的美國，雖然表面繁榮，但實則經濟發展並不均衡，股票等投機成風。100年前的情景，與如今是何其相似，2022或許是煙花最燦爛的一年；希望在熄滅之後，不是無盡的黑夜。

聯準會 疫情 投資

上一則

美京華人活動中心 愛心捐血響應熱烈

下一則

年節將至 華婦銀行換鈔後被跟蹤 遭打破車窗拿走錢財

延伸閱讀

文峰總裁「浩哥」再爆金句：馬斯克學我跳舞

文峰總裁「浩哥」再爆金句：馬斯克學我跳舞
洛城新語／2022有多難？馬斯克的危言

洛城新語／2022有多難？馬斯克的危言
馬斯克身價1天增326億美元

馬斯克身價1天增326億美元

富比世：馬斯克身價 第二次突破3000億美元大關

富比世：馬斯克身價 第二次突破3000億美元大關
1天財富就多338億 馬斯克身價再隨特斯拉股價狂飆

1天財富就多338億 馬斯克身價再隨特斯拉股價狂飆
Space X衛星占據太空？馬斯克：未排擠競爭對手

Space X衛星占據太空？馬斯克：未排擠競爭對手

熱門新聞

維州民主黨籍聯邦參議員肯恩表示，平時到國會兩小時車程，開了19個小時還沒到。（取自推特）

維州I-95暴雪嚴重癱瘓 民眾沒水沒食物在車內被困近1天

2022-01-04 22:34
目前芝加哥地區要到中國的旅客，大都選擇到底特律機場搭乘達美航空直飛中國班機。(達美航空官方臉書)

赴中新規13日啟動 登機前第7日須增做檢測

2022-01-05 10:08
傷心的Breanne Paquin夫婦，帶著空的兒童汽車座椅離開休士頓。(Breanne Paquin臉書)

連律師也受騙 俄州夫婦赴德州領養童 人財兩失

2022-01-04 17:18
Sarah Beam與她指導學生時的畫面。（KPRC）

這款老媽 怕遭同車確診兒子傳染 竟塞他進後車廂

2022-01-07 22:52
大芝加哥地區多家兒童醫院的染疫住院兒童人數飆升。(羅瑞兒童醫院臉書)

5歲及以下確診症狀輕？芝兒童醫院染疫病童飆升10倍

2022-01-07 11:12
全美各地的新冠確診人數持續上升，許多醫院的加護病床使用率也居高不下。(Getty Images)

伊州確診續創新高 ICU病床告急 屍體冷藏櫃出動

2022-01-06 12:12

超人氣

更多 >
前國務卿龐培歐 6個月減重90磅 戒了最愛的起士漢堡

前國務卿龐培歐 6個月減重90磅 戒了最愛的起士漢堡
世說新聞／華男染疫無症狀 30天後慘遭截肢

世說新聞／華男染疫無症狀 30天後慘遭截肢
存簿驚見「一夜春宵費」另一半懷疑她偷吃 賣家來解圍

存簿驚見「一夜春宵費」另一半懷疑她偷吃 賣家來解圍
布蘭妮釋放自由女性的能量 居然正面全裸

布蘭妮釋放自由女性的能量 居然正面全裸
密州殺害華妻案 法官今判刑28年 全案不得重審

密州殺害華妻案 法官今判刑28年 全案不得重審