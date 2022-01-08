2022有多難？馬斯克的危言

從聯準會 宣布升息縮表那一刻開始， 2022年的美國經濟，勢必凶險異常。前有「明斯基時刻」風險，後有「通貨膨脹」虎視眈眈；畢竟現在很可能就是「柯立芝繁榮」，也叫蕭條前的最後迴光。升斗小民面臨疫情 、經濟雙重風險，平穩度過2022，遠比你想的困難。

全球首富、特斯拉CEO馬斯克，跨年之際在推特PO出一張「作勢要彈老虎睪丸」圖片，並配文「2022，我們來了…」。結合他此前推文「2022年春、夏兩季，可能會有金融危機，最晚不超過2023年」，如今美國經濟暗流湧動，可見一斑。

而這一切，要從聯準會如今鷹派當道開始說起。全美面臨「暫時」通貨膨脹壓力已近一年，民眾是怨聲載道；迫於期中選舉壓力，拜登政府不得不對聯準會施壓。此前通過「生產恢復」緩解供應緊張，進而平復通膨的希望破滅後，聯準會只好硬著頭皮，考慮縮表加息。

長期經濟繁榮過後，資產價格上漲會導致投機性貸款增加，而過多投機所產生的債務，會導致投資 者現金流緊張。當資產所能產生的現金流，不足以支付債務所需要的利息；投資者就必須賣掉手中資產，來清償到期債務。然而，隨著社會上現金流的緊張；擁有能力支付高價購買資產的投資者會減少，資產只能降價出售。更多的拋售，加上流動性緊張，就會最終導致資產價格崩潰，「明斯基時刻」出現。

2008年的次貸危機，就是前車之鑒；只不過聯準會通過激進貨幣政策，為市場注入流動性；使得原本應該長期且痛苦的市場出清，在相對較短的時間內停止。既然市場沒有完成出清，就需要政策的持續干預與輸血，來維持依靠債務支撐的「虛假繁榮」。

而維持低利率，是保證「虛假繁榮」的核心。民眾深陷股市、房市，市市賺錢中難以自拔；導致聯準會降息容易，加息阻力卻非常大；在2010年基本走出次貸危機後，一直拖到2016年才開始加息的步伐。然而，川普的上台與疫情的到來，打亂聯準會原來的加息步伐，使其再度降至近零利率，並開啟無限量化寬鬆。

時間回到2022，如今的經濟熱度，遠不及2016年；市場受困疫情，也未完全復甦。彼時的加息，已造成資產價格大規模承壓；如今聯準會釋放的一年三次加息信號，真可謂是次次凶險，程度堪比彈老虎睪丸。

美國1929年經濟斷崖式的大蕭條以前，在第30任總統柯立芝任內，曾有過「柯立芝繁榮」。當時的美國，雖然表面繁榮，但實則經濟發展並不均衡，股票等投機成風。100年前的情景，與如今是何其相似，2022或許是煙花最燦爛的一年；希望在熄滅之後，不是無盡的黑夜。