哈里斯縣警局長岡薩雷斯 再獲拜登提任ICE局長

岡薩雷斯2021年7月接受聯邦參院人事審查時的舊照。（ABC）

哈里斯縣警察局長岡薩雷斯（Ed Gonzalez）2021年4月獲得總統拜登提名 ，出任聯邦移民暨海關執法局（ICE ）局長。聯邦參議院國土安全暨政府事務委員會雖然在7月間舉行聽證，並同意送交全院審議，但院會卻遲遲未就任命案作出決議。岡薩雷斯的提名案，最後因為超過期限而被退回白宮。不過白宮2022年1月4日再度表態，拜登仍要提名岡薩雷斯出任ICE局長，意味著岡薩雷斯又要再接受聯邦參議院「大考」一次。

岡薩雷斯目前的仍擔任是哈里斯縣警長，ICE由代理局長領導。基於種種考量，聯邦參院自2017年後就不願同意ICE局長的任命案，導致幾年來的ICE局長都是行政任命的代理局長。假設岡薩雷斯這次過關，哈里斯縣縣政委員才會討論替補人選。

岡薩雷斯在休士頓警局任職18年後於2009年退休，之後轉戰政壇，擔任休士頓市議員。他在2016年當選哈里斯縣警長，2020年獲得連任，任期原本到2024年。哈里斯縣政壇對岡薩雷斯的態度相當友善，去年任命發布時，道賀聲音不斷，包括縣長伊達戈（Lina Hidalgo）在內。