周浩恩參選哈里斯縣區長 拜會長和老人活動中心

哈里斯縣第四區區長侯選人Ben Chou(周浩恩）（左二）在母親胡寧玲（左一）、美華協會前會長方宏泰（右一）等多位義工的陪同下，前往長和老人活動中心拜會。 （記者封昌明／攝影）

哈里斯縣(Harris County)第四區區長候選人Ben Chou(周浩恩)1月5日在父親周嘉靖、母親胡寧玲及美華協會前會長方宏泰等多位義工陪同下，前往長和老人活動中心拜會，並協助老人家們註冊選民登記及郵寄選票等多項服務，獲得老人家們熱烈歡迎。

自日前西南管理區主席李雄出面號召支持者募款以來，周浩恩的參選資金目前已經募到7萬5000元，競選團隊表示，資金大部分來自亞裔 ，小額捐款仍然很多，但距離目標仍有一段距離，他們呼籲華裔 選民踴躍捐款，同時也歡迎義工加入，讓周浩恩成為第一位哈里斯縣的區長。

周浩恩（前中）一步一腳印地問候每位老人（記者封昌明／攝影）

競選團隊指出，在過去一年裡，全美仇恨亞裔風波不斷，他們呼籲所有亞裔人士一定要覺醒，一定要在本地選出第一位哈里斯縣的行政代表，讓亞裔人士能在政壇發聲為我們爭取權益，31歲的周浩恩，過去曾是第一位幫亞太裔和眾院議長波洛西連结，有多年豐富的經驗。

蕭冠英修車廠負責人老蕭（右）支持周浩恩出馬參選，左為周浩恩父親周嘉靖。 （競選團隊提供）

方宏泰多年來在各項選舉中，默默地接送老人家去投票 所投票，由於他的協助，讓很多華人選民順利地投出他們寶貴的一票，他也深知選出華裔民意代表對社區的重要性。方宏泰表示，其實早就應該選出一位亞裔人士出任區長，在全美，哈里斯縣是最多元化的區域之一，地方政府早就做多元化的規劃，特別是近來仇視亞裔的情緒高漲，現在很驕傲得看到周浩恩出來參選，周浩恩就是我們所需要的那位，他會照顧每個轄區的治安。

另一位非營利組織的亞裔Amatullah Contractor 也說，很興奮得知有一位亞裔來競選哈里斯縣的公職。周浩恩是一位勤勉、創新和實現諾言的人，會把哈里斯縣建設好，更會顧及弱勢群體。亞裔社區需要一位好代表，而周浩恩正是那位。這也是為什麽他全力支持周浩恩競選縣區長的原因。