口罩法律戰 哈里斯縣再勝訴 考慮提升至最高紅級警戒

德州第三上訴法院裁定，哈里斯縣仍可維持口罩令。（ABC）

德州 州長艾伯特(Greg Abbott)去年五月禁止地方政府實施口罩 令，但是哈里斯縣卻依然要求民眾配戴口罩，德州政府因此狀告哈里斯縣，雖然地方法院裁定縣府勝訴，但是德州政府繼續上訴，然而第三上訴法院6日裁定地院判決有效，因此第二回合的法律戰仍由縣府勝出。不過縣長伊達戈（Lina Hidalgo）等人認為，德州政府一定還會上訴，直到德州最高法院裁定後，他們才算真的勝利了。

伊達戈得知判決後，與縣府律師Christian Menefee舉行記者會對外說明。伊達戈強調，該縣仍在考慮是否提升警戒等級至最高等的紅級，因為Omicron病株的傳染力實在太高，不過就現階段而言，民眾至少可以藉由口罩避免感染。她說，對學區總監與社群 領袖來說，對日間照護機構與各型店家來說，只要大家都還想為公共衛生盡一份力，都應該繼續要求民眾配戴口罩。

縣府律師認為，德州政府一定還會上訴，但是他相信哈里斯縣、達拉斯縣、貝克薩縣（Bexar）與聖安東尼奧市會站在一起，直到贏得最高法院的裁定為止。伊達戈則說，除非最高法院反對口罩令，不然在這之前，哈里斯縣等地民眾都還能要求到場者配戴口罩。