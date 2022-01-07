我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

流鼻涕、喉嚨痛…Omicron的20種常見症狀一次看

國航1月到2月底全部熔斷？洛華人：想回國太難

美國疫情中的怪現象

德州人語

聯邦勞工部4日公布最新統計，去年11月全美有450萬人辭職，比10月的420萬人又多出30萬人，是20年來最高的一個月；11月全美職缺達1060萬。但求職資訊網站Indeed估計，去年底，全美約1200萬個職缺沒人做，大家都有「受夠了，我要解放」的感受，難道辭職是發洩？

美國目前失業率4.2%，比川普下台前歷史性的3.5%略高。3.5%的失業率被專家認定算充分就業了，現在美國4.2%的失業率有多少「有工作我不想做」，主動辭職者可能未完全算入失業率中。

1200萬個工作找不到人，理由不外乎：疫情衝擊，很多人身心俱疲，甚至瀕臨失控崩潰；嫌待遇低、工作染疫風險高，職場要求比過去嚴苛；政府發疫情紓困金和福利太大方，可能把一些人胃口養大了等等有關。

這真是疫情後的怪現象。中國互聯網公司開始大裁員、全國至少437萬家企業倒閉，失業大潮快襲來；美國卻有這麼多工作沒人做，真正原因恐和待遇低，吸引力不夠有關。話說回來，即使調薪幅度也有限，人力成本高漲後，轉嫁給商品或服務，讓通膨水漲船高，收入支出相抵，到底誰划不划算？

連續多月全美每月逾400萬人辭職，可能是辭職後再找新工作、追求更高待遇，或進學校再教育，「武裝」自己。目前是千載難逢的「事求人」良機，無論餐館、旅遊、製造或各行業，勞工可貨比三家，良禽擇高木而棲。

如果不工作，房租房貸、每日三餐和手機、交通等開銷很大。能長期不工作，除非有高額存款，否則在百物騰貴、生活費激漲兩三成下，有勇氣和能力辭職不工作的人非常少。

這就牽出第二、第三個現象。「啃老族」和美國人存款增加了。丕優去年中民調，高達52%的30歲以下年輕人，疫情後搬回家和父母同住，六成受父母財務援助，尤其白人年輕人更多。和家人同住，華裔視為理所當然，就近互相照顧，還節省支出。但如果青壯年能工作卻在家「啃老」靠父母，不正常、也不符華人傳統價值觀。

美國人向來沒有存款習慣，喜歡刷信用卡寅吃卯糧，疫情後變了。聯邦保險公司(FDIC)統計，疫情爆發這兩年，美國人存款爆增2兆元。

理財專家通常教人們最好準備三到六個月生活所需的存款。政府連發三波疫情紓困金，多數人三次紓困分別拿到1200元、600元和1400元，這筆錢莫非很多人存起來了，作為辭職不工作的應急金？

除非有詐欺政府行為，否則主動辭職並無法申請政府失業救濟金。但即使存下紓困金3200元能頂什麼用？最多撐一個月，不工作的人除非靠父母，實在很難想像。

疫情正帶動我們工作習慣、消費、社交和很多方面的改變。這是改變的新時代，變好或變壞？現在委實很難預測。

疫情 紓困金 勞工部

上一則

國會暴動被告：每個白人都被醜化成惡魔

下一則

艾伯特：營養補充援助計畫 延長至1月底

延伸閱讀

美確診飆升 卻未列「高風險國」？陳時中：法國更嚴重

美確診飆升 卻未列「高風險國」？陳時中：法國更嚴重
美國郵政總局 要求暫時豁免疫苗強制接種規定

美國郵政總局 要求暫時豁免疫苗強制接種規定
前大使吳進木 疑早在尼國置產 2500萬存款僅16萬是台幣

前大使吳進木 疑早在尼國置產 2500萬存款僅16萬是台幣
洛城新語/美國疫情中的怪現象

洛城新語/美國疫情中的怪現象
11月450萬人辭職創紀錄 20年來最高

11月450萬人辭職創紀錄 20年來最高
全美450萬人辭職 去年11月創紀錄 20年來最高

全美450萬人辭職 去年11月創紀錄 20年來最高

熱門新聞

維州民主黨籍聯邦參議員肯恩表示，平時到國會兩小時車程，開了19個小時還沒到。（取自推特）

維州I-95暴雪嚴重癱瘓 民眾沒水沒食物在車內被困近1天

2022-01-04 22:34
目前芝加哥地區要到中國的旅客，大都選擇到底特律機場搭乘達美航空直飛中國班機。(達美航空官方臉書)

赴中新規13日啟動 登機前第7日須增做檢測

2022-01-05 10:08
傷心的Breanne Paquin夫婦，帶著空的兒童汽車座椅離開休士頓。(Breanne Paquin臉書)

連律師也受騙 俄州夫婦赴德州領養童 人財兩失

2022-01-04 17:18
全美各地的新冠確診人數持續上升，許多醫院的加護病床使用率也居高不下。(Getty Images)

伊州確診續創新高 ICU病床告急 屍體冷藏櫃出動

2022-01-06 12:12
德克薩卡納小鎮在一場暴風雨中，下起「魚」來。(Texarkana市府網頁)

天空下「魚」了 德州小鎮暴風雨中喜迎異象

2022-01-04 17:53
奧斯汀新屋營建趕不上市場需求。(奧斯汀住屋局)

外地打工仔暫住旅館排隊等租房 德州奧斯汀房市窘

2022-01-04 19:16

超人氣

更多 >
成龍轟年輕演員「遲到早退怕流汗」 網點名3流量男星

成龍轟年輕演員「遲到早退怕流汗」 網點名3流量男星
拜登政府抓逃漏稅 Venmo、PayPal等 交易逾600元要報告

拜登政府抓逃漏稅 Venmo、PayPal等 交易逾600元要報告
色狼襲臀…地鐵女反摑3分鐘 嗆「再摸一個啊」

色狼襲臀…地鐵女反摑3分鐘 嗆「再摸一個啊」
國航1月到2月底全部熔斷？華人：想回國也太難了

國航1月到2月底全部熔斷？華人：想回國也太難了
今午夜紐約降雪 將嚴重影響7日上班通勤

今午夜紐約降雪 將嚴重影響7日上班通勤