聯邦勞工部 4日公布最新統計，去年11月全美有450萬人辭職，比10月的420萬人又多出30萬人，是20年來最高的一個月；11月全美職缺達1060萬。但求職資訊網站Indeed估計，去年底，全美約1200萬個職缺沒人做，大家都有「受夠了，我要解放」的感受，難道辭職是發洩？

美國目前失業率4.2%，比川普下台前歷史性的3.5%略高。3.5%的失業率被專家認定算充分就業了，現在美國4.2%的失業率有多少「有工作我不想做」，主動辭職者可能未完全算入失業率中。

1200萬個工作找不到人，理由不外乎：疫情 衝擊，很多人身心俱疲，甚至瀕臨失控崩潰；嫌待遇低、工作染疫風險高，職場要求比過去嚴苛；政府發疫情紓困金 和福利太大方，可能把一些人胃口養大了等等有關。

這真是疫情後的怪現象。中國互聯網公司開始大裁員、全國至少437萬家企業倒閉，失業大潮快襲來；美國卻有這麼多工作沒人做，真正原因恐和待遇低，吸引力不夠有關。話說回來，即使調薪幅度也有限，人力成本高漲後，轉嫁給商品或服務，讓通膨水漲船高，收入支出相抵，到底誰划不划算？

連續多月全美每月逾400萬人辭職，可能是辭職後再找新工作、追求更高待遇，或進學校再教育，「武裝」自己。目前是千載難逢的「事求人」良機，無論餐館、旅遊、製造或各行業，勞工可貨比三家，良禽擇高木而棲。

如果不工作，房租房貸、每日三餐和手機、交通等開銷很大。能長期不工作，除非有高額存款，否則在百物騰貴、生活費激漲兩三成下，有勇氣和能力辭職不工作的人非常少。

這就牽出第二、第三個現象。「啃老族」和美國人存款增加了。丕優去年中民調，高達52%的30歲以下年輕人，疫情後搬回家和父母同住，六成受父母財務援助，尤其白人年輕人更多。和家人同住，華裔視為理所當然，就近互相照顧，還節省支出。但如果青壯年能工作卻在家「啃老」靠父母，不正常、也不符華人傳統價值觀。

美國人向來沒有存款習慣，喜歡刷信用卡寅吃卯糧，疫情後變了。聯邦保險公司(FDIC)統計，疫情爆發這兩年，美國人存款爆增2兆元。

理財專家通常教人們最好準備三到六個月生活所需的存款。政府連發三波疫情紓困金，多數人三次紓困分別拿到1200元、600元和1400元，這筆錢莫非很多人存起來了，作為辭職不工作的應急金？

除非有詐欺政府行為，否則主動辭職並無法申請政府失業救濟金。但即使存下紓困金3200元能頂什麼用？最多撐一個月，不工作的人除非靠父母，實在很難想像。

疫情正帶動我們工作習慣、消費、社交和很多方面的改變。這是改變的新時代，變好或變壞？現在委實很難預測。