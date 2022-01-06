我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又一輪紓困？兩黨研議針對餐館、表演場所等 資金680億

國會暴動周年 議員患創傷壓力症候群「我們差點送命」

哈里斯縣疫情再起醫護短缺 德州政府派356名護理師支援

編譯組／綜合報導 
哈里斯縣疫情再起，各醫院恐再面臨人力短，圖為休士頓衛理公會醫院內 。(ABC)
哈里斯縣疫情再起，各醫院恐再面臨人力短，圖為休士頓衛理公會醫院內 。(ABC)

新冠疫情因為Omicron病株而再度出現升高趨勢。過去兩周，哈里斯縣每天平均新增確診案例為112人，ICU加護病房的新冠病人已占13%，8月以來的醫護人員短缺問題再度浮上檯面。德州政府已經承諾，派出356名護理師支援哈里斯縣，但就算有他們的協助，哈里斯縣還是短缺901人。 

哈里斯縣去年8月雖以3000萬元的代價透過德州東南區咨委會（SETRAC） 招募護理師，但是缺人問題無法緩解，因為實在太多醫護人員，在疫情期間承受過度壓力而累癱。

雖然哈里斯縣縣長伊達戈（Lina Hidalgo）表示，縣府公衛局會盡力支援人力不足的醫院，但是Omicron病株的傳染力實在太強，連醫護人員都難以倖免。 

伊達戈在4日的哈里斯縣縣政委員會中表示，該縣目前的防疫等級為第二級，但如果住院人數持續增加，不排除升至第一級。她仍然呼籲，最好的防疫措施就是施打疫苗暨加強針，出入公眾場合也別忘記口罩。當天的委員會中也表決通過，允許縣府增購5.5萬劑快篩組件，總額為60.5萬元，優先配發給照顧體弱病患的醫療院所。

德州 疫情 防疫

上一則

美國直飛中國 13日起登機前第7天須檢測

下一則

俄州夫婦赴休士頓領養小孩 被騙近萬元人財兩失

延伸閱讀

哈里斯倉儲火災 消防局：初步顯示是蓄意縱火

哈里斯倉儲火災 消防局：初步顯示是蓄意縱火
紐約因新冠重症住院兒童 多數有基礎病史

紐約因新冠重症住院兒童 多數有基礎病史
周浩恩參選哈里斯第4區長 僑社寄厚望

周浩恩參選哈里斯第4區長 僑社寄厚望
史考特演唱會10死 驗屍報告：皆為壓迫性窒息

史考特演唱會10死 驗屍報告：皆為壓迫性窒息
哈里斯發現遺骸 疑前NFL球員失蹤女友

哈里斯發現遺骸 疑前NFL球員失蹤女友
前NFL美足隊員女友失蹤7個月 一堆遺骸可望突破案情

前NFL美足隊員女友失蹤7個月 一堆遺骸可望突破案情

熱門新聞

維州民主黨籍聯邦參議員肯恩表示，平時到國會兩小時車程，開了19個小時還沒到。（取自推特）

維州I-95暴雪嚴重癱瘓 民眾沒水沒食物在車內被困近1天

2022-01-04 22:34
大西洋城高速公路26日發生車禍，一輛車衝撞收費站引發大火，造成三兄妹死亡。(CBS費城電視台截圖)

開車猛撞收費站 新州3兄妹慘死

2021-12-29 13:10
目前芝加哥地區要到中國的旅客，大都選擇到底特律機場搭乘達美航空直飛中國班機。(達美航空官方臉書)

赴中新規13日啟動 登機前第7日須增做檢測

2022-01-05 10:08
傷心的Breanne Paquin夫婦，帶著空的兒童汽車座椅離開休士頓。(Breanne Paquin臉書)

連律師也受騙 俄州夫婦赴德州領養童 人財兩失

2022-01-04 17:18
66歲建商刊公路T霸廣告尋求第三春。(Jim Bays／KXAN電視台)

徵「好女人」度餘生 66歲富商高速公路豎牌覓第三春

2021-12-29 16:46
兩年前在艾爾帕索走失的一隻迷你狗，最近由一位好心人出資購買機票，已遷居內布拉斯加州的主人才得以和愛犬重新團聚。(ABC)

好心人捐機票…德州老狗走失2年與主人重逢

2021-12-29 02:00

超人氣

更多 >
快看世界／李蘇妮公開與非裔男友新戀情 歎未受祝福

快看世界／李蘇妮公開與非裔男友新戀情 歎未受祝福
維州暴雪教訓：冬季開車要準備的保命物品

維州暴雪教訓：冬季開車要準備的保命物品
Fed升息後就縮表 道指重挫近400點

Fed升息後就縮表 道指重挫近400點
無天氣預警 駕駛被Google導航「騙」入絕境

無天氣預警 駕駛被Google導航「騙」入絕境
紐約市本周 或將迎來新年第一場雪

紐約市本周 或將迎來新年第一場雪