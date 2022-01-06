哈里斯縣疫情再起醫護短缺 德州政府派356名護理師支援

哈里斯縣疫情再起，各醫院恐再面臨人力短，圖為休士頓衛理公會醫院內 。(ABC)

新冠疫情 因為Omicron病株而再度出現升高趨勢。過去兩周，哈里斯縣每天平均新增確診案例為112人，ICU加護病房的新冠病人已占13%，8月以來的醫護人員短缺問題再度浮上檯面。德州 政府已經承諾，派出356名護理師支援哈里斯縣，但就算有他們的協助，哈里斯縣還是短缺901人。

哈里斯縣去年8月雖以3000萬元的代價透過德州東南區咨委會（SETRAC） 招募護理師，但是缺人問題無法緩解，因為實在太多醫護人員，在疫情期間承受過度壓力而累癱。

雖然哈里斯縣縣長伊達戈（Lina Hidalgo）表示，縣府公衛局會盡力支援人力不足的醫院，但是Omicron病株的傳染力實在太強，連醫護人員都難以倖免。

伊達戈在4日的哈里斯縣縣政委員會中表示，該縣目前的防疫 等級為第二級，但如果住院人數持續增加，不排除升至第一級。她仍然呼籲，最好的防疫措施就是施打疫苗暨加強針，出入公眾場合也別忘記口罩。當天的委員會中也表決通過，允許縣府增購5.5萬劑快篩組件，總額為60.5萬元，優先配發給照顧體弱病患的醫療院所。