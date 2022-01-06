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德州人語／新冠長期有效疫苗 出現曙光

德州人語

新冠病毒快速流行，對抗的疫苗也快速發展，試圖舒緩傳播，最後終止流行。當然實際的發展並不理想，疫苗的效力隨時日漸減，所以需繼續加強，打了兩劑又打第三劑，又說需打第四劑。。

這兩年大家雖然在新冠病毒陰影下度過，卻也從中增加了不少知識，也從各種報導看到了的病毒影像。病毒結的構很簡單，一個球狀物有外殼，內含毒素，外殼上有很多刺突，是一種蛋白，一旦接觸我們呼吸道特別是肺細胞，產生化學作用，殼內的毒素就會溜進我們的細胞。

時下疫苗都的設計，多是針對刺突蛋白，像 mRNA 類的疫苗就是以製造刺突蛋白引誘免疫反應，來製造抗體對抗刺突蛋白，下一次遇到真的病毒入侵，不等病毒溜進細胞，就啟動免疫系統把病毒消滅。但如果病毒永遠不變，那就一勞永逸可以抗拒這個病毒了，可惜病毒會變化。

我們可以針對病毒的變化重新設計疫苗，這等於追趕病毒，當然不是理想的辦法，如果能設計一種疫苗，打一針就不再怕病毒的變化而能長期有效，那就最非常理想了，這可能嗎？UCLA、與 Eli and Edythe Broad 再生醫學中心的學者，就共同朝這方向研究，找到了突破點。

這些學者辨認出我們體內一種稀有的 T 細胞，可以瞄準新冠病毒一種特殊蛋白引起免疫反應，這種蛋白也存在一系列冠狀病毒如SARS、MERS、流感，如果把這種蛋白加入疫苗注入體內，便可以對未來的各種冠狀變種病毒增加保護力。這一蛋白像是啟動病毒的機器，讓病毒複製自己，同時加速傳播，但它不像刺突蛋白那麼容易變化，相對穩定，所以對未來疫苗的發展有很大的潛力。

能制止病毒啟動的，正是 T 細胞。我們體內有以億計不同的 T 細胞，每種 T 細胞僅針對一種外來的抗原，像是一把鎖僅能用一把鑰匙打開，所以研究學者從這麼多 T 細胞找出針對病毒這種蛋白的那一個 T 細胞，就可以實驗冠狀病毒的的辨識與消滅的能力了。

這一重大發現等於找到了突破點，指引出一條道路，從增加對病毒的保護效力，進而到長期免疫。UCLA 等的學者們正進一步研究，評估病毒的這種特殊蛋白，成為新疫苗的潛在元素，對長期有效疫苗的出現，看到了曙光。

對技術細節有興趣的讀者，可以閱覽12月9日出版的Cell Reports。

疫苗 UCLA 變種病毒

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