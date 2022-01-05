天降「魚」雨 德州小鎮喜迎天候異象

德克薩卡納小鎮在一場暴風雨中，下起「魚」來。(Texarkana市府網頁)

德州 東北角的小城德克薩卡納(Texarkana)，最近一場暴風雨中天上落下許多魚隻，令民眾嘖嘖稱奇，國家氣象局的官員解說這個奇景的原因。

12月29日那天下午，強烈風暴通過德州北部，因為風雨太大，德克薩卡納「廉價車輪與輪胎店」(Discount Wheel & Tire)的工作人員把鐵捲門拉下，接著員工聽到有東西打在屋頂上的聲音，他們以為是天上降下冰雹。等風雨稍歇以後，工作人員把鐵捲門拉開，發現停車場上有很多魚，大的有四、五吋長，小的只有一兩吋，原來落在屋頂上的不是冰雹，而是很多的魚，一位愛釣魚的員工拿來一個水桶，把死魚撿起來存放在冰箱裡，他要用這些魚做釣餌。

德克薩卡納Magnolia街的居民吉妮塔克(Jeanie Tucker)次日早晨到後院時，發現沿著木籬笆有一排死魚，在陽光下發出銀白色的光芒，空氣中飄著淡淡的魚腥味。對華裔移民來說，中國古書上有天上落下魚隻的記載，但幾乎沒有人親眼見過這種奇景，如今有照片和錄像為證，讓人不能不相信真有此事。

德克薩卡納位於德州、阿肯色州 和路易斯安那州交界處不遠，國家氣象局路州什里波特市(Shreveport)分局的資深氣象師麥可貝利(Michael Berry)指出，在暴烈天候中如果形成龍捲風 ，龍捲風又正好通過水面上，就可能把水和魚吸到天上，造成天降魚隻的奇景，但這種現象非常罕見，連他自己也是第一次經歷。