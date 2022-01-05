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疫情飆檢測劑難求 專家提建議解困境

編譯組／綜合報導         
各地居民測試病毒，都面臨等待時間，及檢測試劑短缺的困境。 （美聯社）
各地居民測試病毒，都面臨等待時間，及檢測試劑短缺的困境。 （美聯社）

隨著COVID-19病例在全國範圍內繼續激增，許多人爭相進行COVID-19測試，也越來越難預約，民眾該怎麼辦?

幾個星期以來，各地藥店裡很難找到居家自測包，有些店家還增加每次只能購買六個測試包的限制，PCR COVID-19測試（需要一到三天的時間才能得出結果）也越來越難預約。柏克萊加大公共衛生學院名譽臨床教授舒瓦茲柏格(John Swartzberg)說：「這更增加了人們現在的挫折感和焦慮感。」

那麽，如果COVID-19測試非等不可，現在該怎麽做？

專家建議，大家應繼續遵循CDC最近已經更新隔離和檢疫的指南：對於COVID-19檢測呈陽性的人，CDC建議隔離五天，「如果他們沒有症狀或正在緩解（24小時沒有發燒）」，那麽五天後，在有其他人在場時戴上口罩

對於接觸過COVID-19的人，CDC說，如果已經打過補強針，應該在接觸後戴十天口罩；如果沒有打過，CDC建議隔離五天，然後再嚴格使用口罩五天。對於任何接觸過COVID-19的人來說，最好的做法是在接觸後五天進行COVID-19測試。但對許多人來說，現實情況是，他們可能無法在這個時間範圍內找到測試。

如果你有符合COVID-19的症狀，瓦茲柏格說，你就應該假定你已被感染，並進入隔離狀態，直到過去足夠長的時間，或者測試結果已為陰性，才能出來。

對於瓦茲柏格來說，他的策略包括不允許任何有COVID症狀的人到他家來，且只允許那些經快速檢測呈陰性的客人到訪；若有人未取得快速檢測結果，聚會就應被取消。

許多測試供應商以及地方和州政府都表示，他們正致力提高測試供應。瓦茲柏格認為，未來幾周情況就會有好轉，得到測試將更容易些。

CDC 檢測 口罩

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