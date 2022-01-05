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聖安東尼奧 收3300位阿富汗難民

【聖安東尼奧訊】
聖安東尼奧難民服務中心至12月中旬為止，已協助1300名阿富汗難民在聖市定居。(SA Center for Refugee Services網頁)
聖安東尼奧難民服務中心至12月中旬為止，已協助1300名阿富汗難民在聖市定居。(SA Center for Refugee Services網頁)

到12月中旬為止，聖安東尼奧已接收了3300位阿富汗難民，許多義工協助他們解決食衣住行的需求，讓他們安心度過在新國家的第一個新年。

8月份阿富汗閃電淪陷，曾經與西方國家合作過的阿富汗人，深怕會遭到塔利班報復而逃離家園。美國國防部發言人密契爾中校(Lt. Col. Christian Mitchell)指出，美國一共接收了7萬4000人，其中的4萬8000人已經被安排到定居的城市，尚在軍事基地棲身的難民，近期內也會轉送到各地定居。

「聖安東尼奧難民服務中心」(SA Center for Refugee Services)主任柯斯坦提諾(Margaret Costantino)指出，至12月中旬為止，該中心已協助1300人在聖市定居，天主教慈善機構(Catholic Charities)等單位協助了大約950人，另外可能有數十位阿富汗難民自行解決問題。在接下來的幾個星期中，該中心平均每天可能會接收50位新難民，地方上有許多熱心人士到該中心擔任義工，他們去機場接人，幫新難民找住所，開車帶他們去買東西。

聖安東尼奧市長奈倫伯格(Ron Nirenberg)指出，不論什麼宗教的信徒，都知道耶穌出生的時候是難民，他是人類歷史上最出名的難民一，他一生中的言行都是倡導幫助弱勢的人，熱心的聖市居民就是在實踐耶穌的教導。

拜登總統上任已近一年，他的政策在德州這樣的紅州本來就不受歡迎，現在連無黨派和溫和派的民主黨員也對他至今一事無成感到失望，阿富汗幾周之內被塔利班奪走，更是美國軍事與外交上的一大敗筆，如果這個趨勢不迅速逆轉，2022年的期中選舉時，共和黨必然把國會參眾兩院奪回，拜登在施政上將會遭遇更大的阻礙。

阿富汗 拜登 期中選舉

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