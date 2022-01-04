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荷姆斯「一滴血」吸金騙局4罪成立 柯林頓也曾背書

期中選情有變數 若選民對爭議法案不滿 共和黨恐失利

【奧斯汀訊】
德州議會去年會期通過一些法案，恐影響2022年選情。(德州參議會網頁)
德州議會去年會期通過一些法案，恐影響2022年選情。(德州參議會網頁)

德州議會2021年會期的重大立法成果，必將影響2022年的選舉情勢，雖然民主黨現在屈居劣勢，但如果選民對德州執政黨出現強烈不滿，難保不會有意外結果出現。

2021年會期除了正常的140天之外，還多出三個特別會(special sessions)，因此成為州議會歷史上最右傾的一次會期。對政治風向最有影響力的立法，包括嚴格的墮胎限制法、選區重劃、投票限制法、電力系統整頓法等，對共和黨競選連任的官員和議員都有利，但如果有足夠的州民對共和黨出現強烈的怨憤並積極出席投票，也有可能反而讓共和黨在11月的選舉中失利。

聯邦最高法院已讓德州的新墮胎法繼續施行，今年春季最高法院如果判決密西西比州的墮胎法(Mississippi Dobbs case)有效，會導致德州更進一步全面禁止墮胎，這會使婦女與墮胎權益團體大舉向德州政府與議會抗爭，並企圖讓現任官員議員敗選下台。

去年2月的世紀大寒過後，艾伯特州長起初對電力供應系統強烈抨擊，但在供應商靜靜的給州長與州府高官提供政治獻金後，電力系統整頓措施成為雷聲大、雨點小的一場戲劇，12月30日，艾伯特在推特上稱許一切系統提升工作就緒，足可應付任何氣候挑戰。

不過人算可能不如天算，有些電力專家指出，依照德州目前的準備，如果再度碰上去年那樣的大寒，還是會出現恐怖的結果，如果運氣不好，艾伯特的連任可能堪憂，但如果天公作美，他應該會順利連任。艾伯特已在去年6月得到川普背書，但共和黨內部已有人將在初選中向他挑戰。

德州 墮胎 共和黨

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