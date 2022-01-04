達福僑界元旦升旗 逾200名僑胞齊聚迎新年

王韋龍、黃依莉及達福地區僑領與僑胞喜迎中華民國111年元旦。（僑教中心提供）

為慶祝中華民國 111年元旦，達福地區中華社團聯誼會1月1日於達拉斯華人 活動中心舉辦元旦升旗典禮。駐休士頓台北經濟文化辦事處副處長王韋龍、僑教中心副主任黃依莉，以及僑務委員陳世修、僑務諮詢委員牟呈華、谷祖光、孟敏寬、曹明宗等人士皆到場共襄盛舉，與現場逾200名僑胞在新年第一天參加升旗典禮，展現對台灣的支持及愛國的熱情。

當天活動由達福地區中華社團聯誼會主辦，會長鍾開瑞除對工作團隊不辭辛勞表達感謝外，也祝福新的一年中華民國萬象更新、國運昌隆，人人平安幸福。王韋龍代表辦事處處長羅復文，感謝僑胞踴躍參加升旗典禮以及對中華民國的一貫支持，雖然天公不作美，仍不影響對國家的熱愛。黃依莉則代表僑務委員會委員長童振源及僑教中心主任陳奕芳，感謝僑胞冒雨不辭千里參加升旗典禮，呼籲疫情 期間大家要多注意健康。隨後谷祖光、牟呈華、曹明宗、孟敏寬及陳世修也分別致詞，祝福大家新年快樂。

受Omicron變種病毒影響，達福地區雖疫情加劇，且當天氣溫驟降，但仍有逾200位僑胞到場表達對中華民國的熱情支持，期盼能在異鄉看到青天白日國旗飄揚。在升旗典禮後的慶祝茶會，由王韋龍代表童振源頒發僑務榮譽職人員聘書、僑界辦理雙十國慶活動等感謝狀及獎狀；另由黃依莉代表頒發世界華人工商婦女企管協會北德州分會新舊任會長謝函及賀函，以及青年文化志工總統志工服務獎。

FASCA(Formosan Association of Student Cultural Ambassadors)學員是當天活動幕後功臣，在諮詢導師盧振媛、吳姿青、黃慧真、唐慈蕊、陳怡如帶領下協助場佈及活動庶務，藉此機會積極參與僑社事務，認識台灣。而為展現平時學習華語文的成果，大夥也在林聲老師的指揮下合唱了一首「月亮代表我的心」，清晰的發音讓在場者驚呼連連。而壓軸的中文勁歌熱舞演出更獲得大家一致好評，期盼透過FASCA活動為僑社帶來更多新血。