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凱瑟研究報告：健康差、年長者 突破性感染住院風險高

編譯組／綜合報導
最新研究指出，已完全接種疫苗仍出現重症的突破性病例大部分是年長者。（Getty Images）
最新研究指出，已完全接種疫苗仍出現重症的突破性病例大部分是年長者。（Getty Images）

凱瑟家庭基金會（Kaiser Family Foundation）最新研究報告指出，已接種新冠疫苗但健康較差或年齡較長的民眾，出現突破性感染必須住院的風險較高。

不過，這項研究也表示，疫苗仍能提供部分保護力。因為，與未接種疫苗者相比，這些突破性病例的症狀較輕，持續時間也較短。

凱瑟家庭基金會副總裁考克斯（Cynthia Cox）說：「研究結果告訴我們，較年長和有健康問題的民眾不能放鬆對病毒的戒心，特別是在現在有新變種病毒出現的情況下。不過，即使需要住院，疫苗也提供了一定程度的保護力。」

這是首次對已接種疫苗的重症病人特徵，和他們住院後狀況的詳細研究，研究由凱瑟家庭基金會和醫療軟體公司Epic Systems共同進行，他們對全美50州、250家醫院、今年6月到9月住院的12萬名病人的電子病歷進行分析。

考克斯指出，這項研究是在補強針還未上市、Omicron病毒株還未出現之前進行的。不過，突破性感染的臨床過程應該是類似的。考克斯說：「年長者免疫系統較差，疫苗對他們的效果不如對年輕人有效。」

研究發現，69%需要住院的突破性病例，都是年滿65歲的民眾，21%是50到64歲的民眾，只有10%是50歲以下民眾。相反地，大部分未完全接種疫苗的住院病人都是64歲以下民眾。

無論年輕或年長，出現突破性感染的成年人，大多有其他慢性疾病，例如高血壓、糖尿病、心臟衰竭或阻塞性肺病，但他們出現像肺炎或呼吸衰竭等，由新冠病毒引發的嚴重症狀的機率，要比未接種疫苗者低。同時，他們需要呼吸機或抗發炎藥物地塞米松（dexamethasone）治療的機率也較低。

此外，他們住院的時間也較短，已完全接種疫苗的長者平均住院天數為5.6天，未接種或未完全接種疫苗的長者平均住院天數為6.7天。

考克斯說：「這項數據表明，即使這些病人因為感染新冠病毒必須住院，其症狀的嚴重程度似乎較低，代表疫苗仍對他們有幫助。」

疫苗 高血壓 變種病毒

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