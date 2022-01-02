去年2月風暴 德州總計246人死亡

KHOU 11電視台報導，根據德州 衛生服務廳（Texas Department of State Health Services）最新發布的報告，2021年2月發生致命冬季風暴 中，有22名達拉斯縣，11位塔蘭特縣（Tarrant）居民喪生。該最新報告於德州增加36例與風暴相關事件中死亡，總計共246人。

這些數字，比7月分發布的報告有所增加，當時報告稱達拉斯與塔蘭特縣，分別有20與9人死亡。

德州衛生服務廳指出，該報告分析間接、直接或可能歸咎於風暴的死亡人數。報告稱，這246名死者年齡，從不到一歲至102歲不等，與冬季風暴相關的死亡人數中，有161人（約65.4%）與極端寒冷暴露相關的傷害，其中158人為低溫症，三人凍傷。

最新報告還發現，懷斯縣（Wise County）有一人死亡。該數字並未在7月份報告中出現。而北德州死亡數字保持不變。科林縣（Collin）兩人死亡、艾利絲縣（Ellis）兩人死亡，考夫曼縣（Kaufman）與帕克縣（Parker）均有一人死亡。

報導並指出，官方統計的死亡人數最多為哈里斯縣（Harris）43人，特拉維斯縣（Travis）28人，達拉斯縣22人。

在2月冬季風暴期間，德州能源網幾分鐘內完全崩潰，數百萬德州人斷電數天，相關單位發布燒水通知（boil water notices），食物也發生短缺。

此消息發布之際，北德州於新年之際，迎來首次的冰凍天氣，許多人認為這是繼去年2月冬季風暴後，對德州電網系統的一次「期中考」。

去年12月初，德州可靠電力委員會（ERCOT）宣布他們已完成對302台發電機組，22個運輸電站設施進行安檢，目前正努力確保天然氣供應鏈 基礎設施營運正常，從而保持電力供應無虞。