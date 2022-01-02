我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2022聯邦時薪仍維持7.25元 21州增至15元

逾70大學開學首周改網課 學生怒：年繳5萬只有線上教學

除夕夜街頭開槍 休士頓9人被捕

編譯組／綜合報導

迎接2022年，卻不安寧；在休士頓除夕有年輕人街頭開槍被捕。元旦在達拉斯有座連棟公寓爆炸起火，幸無人傷亡。

據KHOU 11電視台報導，根據休士頓市警局，除夕夜共有九人在慶祝跨年活動中被捕。

市警局局長費納（Troy Finner）說，有八名成年人與一名青少年，遭逮捕並受到指控。這名青少年年約13歲，成年人年紀介於20歲至41歲不等。

其中兩名成年人面臨重罪指控，其他人與青少年則被指控在都會區開槍。

費納在聲明中說，「他們唯一的慶祝活動是在監獄中。」

另據達拉斯晨報報導，位於阿靈頓（Arlington）一興建中的多層式連棟公寓（multi-story townhome）建築，在元旦早些時候，發生爆炸並起火。

阿靈頓消防局人員接獲報案，稱位於Viridian Village Drive 4100號街區附近發生爆炸後，於當天凌晨1時45分抵達現場，隨後撲滅大火。

根據臉書一篇發文稱，阿靈頓消防局調查人員發現，爆炸事故是由燃氣設備並未完全關閉所引起。第一個抵達現場的消防局單位，在現場發現相關證據。

報導指出，受影響的建築物並無人居住，但因爆炸受到重大結構損壞。

休士頓 監獄 臉書

上一則

福興銀行專業團隊為您提供最優質金融服務！

下一則

夏州聖誕旅遊佳 回歸疫前水平 業主對Omicron疫情觀望

延伸閱讀

南加孕婦在跨年派對遭開槍擊中腹部 竟奇蹟母子平安

南加孕婦在跨年派對遭開槍擊中腹部 竟奇蹟母子平安
港警揚言 不排除「立場新聞」還有更多人會被捕

港警揚言 不排除「立場新聞」還有更多人會被捕
Omicron進逼 休士頓商家嚴陣以待 有的暫停營業

Omicron進逼 休士頓商家嚴陣以待 有的暫停營業
休士頓篩檢站29日啟用 首日預約已額滿

休士頓篩檢站29日啟用 首日預約已額滿
休士頓警車車禍 男駕駛喪生一警員輕傷

休士頓警車車禍 男駕駛喪生一警員輕傷
休士頓衛理公會醫院體系篩檢半數陽性 九成Omicron

休士頓衛理公會醫院體系篩檢半數陽性 九成Omicron

熱門新聞

大西洋城高速公路26日發生車禍，一輛車衝撞收費站引發大火，造成三兄妹死亡。(CBS費城電視台截圖)

開車猛撞收費站 新州3兄妹慘死

2021-12-29 13:10
陳千楠兩年內在試衣間偷拍大量顧客，近日被捕，遭非法拍攝指控，不得保釋。（警方提供）

維州亞裔男子試衣間偷拍顧客 作案兩年 近日被捕

2021-12-28 14:34
西雅圖這個聖誕新年假期將出現十多年來最低溫的寒流。（美聯社）

寒流襲西雅圖 將迎接10年來最冷新年假期

2021-12-26 12:31
66歲建商刊公路T霸廣告尋求第三春。(Jim Bays／KXAN電視台)

徵「好女人」度餘生 66歲富商高速公路豎牌覓第三春

2021-12-29 16:46
兩年前在艾爾帕索走失的一隻迷你狗，最近由一位好心人出資購買機票，已遷居內布拉斯加州的主人才得以和愛犬重新團聚。(ABC)

好心人捐機票…德州老狗走失2年與主人重逢

2021-12-29 02:00
在華埠附近經營家飾店20多年的李建明說，現在的治安已經影響一般人的生活。(特派員黃惠玲／攝影)

出門如赴戰場 芝加哥華埠上千民眾遊行抗議治安惡化

2021-12-28 10:58

超人氣

更多 >
李靚蕾發威…網爆離婚協議內幕 王力宏恐有後路

李靚蕾發威…網爆離婚協議內幕 王力宏恐有後路
別再擔心醫療高價帳單 「無意外帳單」上路 千萬人受惠

別再擔心醫療高價帳單 「無意外帳單」上路 千萬人受惠
佛奇81歲了 退休金可能逾35萬…美國史上最高

佛奇81歲了 退休金可能逾35萬…美國史上最高
專家支招巧測口罩防護力 呼籲民眾戴N95

專家支招巧測口罩防護力 呼籲民眾戴N95
疑挺孕肚引渡回紐約受審 涉殺情夫華女被控謀殺罪

疑挺孕肚引渡回紐約受審 涉殺情夫華女被控謀殺罪