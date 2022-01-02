除夕夜街頭開槍 休士頓9人被捕

迎接2022年，卻不安寧；在休士頓 除夕有年輕人街頭開槍被捕。元旦在達拉斯有座連棟公寓爆炸起火，幸無人傷亡。

據KHOU 11電視台報導，根據休士頓市警局，除夕夜共有九人在慶祝跨年活動中被捕。

市警局局長費納（Troy Finner）說，有八名成年人與一名青少年，遭逮捕並受到指控。這名青少年年約13歲，成年人年紀介於20歲至41歲不等。

其中兩名成年人面臨重罪指控，其他人與青少年則被指控在都會區開槍。

費納在聲明中說，「他們唯一的慶祝活動是在監獄 中。」

另據達拉斯晨報報導，位於阿靈頓（Arlington）一興建中的多層式連棟公寓（multi-story townhome）建築，在元旦早些時候，發生爆炸並起火。

阿靈頓消防局人員接獲報案，稱位於Viridian Village Drive 4100號街區附近發生爆炸後，於當天凌晨1時45分抵達現場，隨後撲滅大火。

根據臉書 一篇發文稱，阿靈頓消防局調查人員發現，爆炸事故是由燃氣設備並未完全關閉所引起。第一個抵達現場的消防局單位，在現場發現相關證據。

報導指出，受影響的建築物並無人居住，但因爆炸受到重大結構損壞。