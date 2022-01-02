休士頓僑界慶元旦 150人出席升旗典禮

羅復文頒發美國總統志工服務獎給FASCA學員。(僑教中心提供）

為慶祝中華民國 111年元旦，休士頓 中華公所於1月1日上午在休士頓華僑文教服務中心廣場舉行升旗典禮。駐休士頓台北經濟文化辦事處處長羅復文、僑教中心主任陳奕芳及僑務委員張世勳、 陳美芬、 劉秀美、 陳建賓等僑團代表逾150人出席，在新年第一天參加升旗典禮，充分展顯愛國熱情及對台灣的支持。

升旗典禮由僑務諮詢委員駱建明主持，在青年文化志工協會(Formosan Association of Student Cultural Ambassadors )及美南中國大專院校聯合校友會旗隊前導下，休士頓榮光聯誼會弟兄護持中華民國國旗入場，榮光會升旗手在中華民國國歌及國旗歌聲中，將國旗冉冉升空，場面莊嚴動人。

之後中華公所江麗君、黃泰生兩位共同主席分別致詞，江麗君祝願大家心想事成，並感謝僑胞在疫情 期間團結互助克服困難；黃泰生回顧國父孫中山艱難建國的過程，鼓勵僑胞秉承國父遺志再創國家榮景。羅復文致詞感謝僑胞踴躍參加升旗典禮以及對中華民國的一貫支持，他希望大家疫情期間注意健康，青年朋友學業進步，台商朋友財源廣進；他強調，去年台灣面對嚴峻挑戰，但經濟成長率仍超過6%，相信在政府領導下將克服困難，國泰民安。陳奕芳表示：台灣過去一年未辜負111的象徵意義，各方面的表現一往無前、一馬當先，其中經濟發展更是一枝獨秀，相信在全國民眾及僑胞的支持下未來表現會更好。

隨後羅復文代表政府及相關單位頒發榮譽職人員聘書、僑界辦理推動參與聯合國及雙十國慶活動等感謝狀及獎狀以及青年文化志工總統志工服務獎。FASCA學員踴躍出席這次活動，領唱美國國歌，也協助佈置和清理會場，積極參與僑社事務，獲得在場僑領的側目及讚揚，很高興僑社新生代為活動注入嶄新的力量。