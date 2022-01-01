入聯邦176周年 德州脫美意識高漲

1845年12月29，德州納入美國，成為第28個州。2021年是第176周年紀念日，但州政府沒有大舉慶祝。(KHOU)

2021年12月29日是德克薩斯成為美國一州的176周年紀念日，但州政府沒有大舉慶祝，如今許多德州 人憤恨聯邦政府 ，希望能夠獨立自成一國。

1845年3月，約翰泰勒(John Tyler)是即將卸任的美國總統，詹姆斯波克(James Polk)是總統當選人，當時總統就職日不像現在，不是在1月20日。因為有波克的支持，泰勒總統3月1日頒發決議，宣布在那年的12月，把德克薩斯納入(annex)美利堅合眾國(United States of America)成為第28個州。

1845年12月29日德克薩斯正式融入美國，但許多書籍上是用1846年元旦作為德州的成立日。德州在歷史上的地位相當獨特，是一個以保守豪邁的牛仔性格自豪的州，在內戰期間，德州加入南方的邦聯，為持續蓄奴權利與聯邦政府軍展開殊死戰。

過去德州政府官員和民意代表，大多不願涉足德州獨立的議題，但2020年總統大選過後，德州控告賓夕法尼亞等四州的選舉訴訟，竟然被聯邦最高法院撤訴，大法官根本不願聽取德州意見的做法，讓德州共和黨官員間出現了倡議德州獨立的聲音，拜登 掌政後把核廢料儲存場設在德州，更被德州州民視為禍延子孫的暴政。

但依據美國憲法，美國是進來容易、出去難的「牢籠」，雖然「德州脫離聯邦」(TEXIT)的論調甚囂塵上，但聯邦絕對不會允許。內戰結束後在德克薩斯對懷特案的判決中，聯邦最高法院明確指出，州議會即使通過脫離決議，並經由民眾公投認同，也是「絕對無效的」(absolutely null)。