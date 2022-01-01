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恆豐銀行獲利優 年收入達5200萬

【休士頓訊】
恆豐銀行董事長吳文龍（右五）與董事宣佈2021年財報，獲利情況等都優於往年，是豐收的一年。（記者封昌明／攝影）
恆豐銀行董事長吳文龍（右五）與董事宣佈2021年財報，獲利情況等都優於往年，是豐收的一年。（記者封昌明／攝影）

2021年12月30日恆豐銀行在Del Frisco's Double Eagle Steakhouse 舉行2021年度年終財報記者會，恆豐銀行吳文龍董事長、高成淵副董事長、張瑞生副董事長、董事錢武安、孫定藩、陳文全、莊興華、吳國寶、董事兼總經理張永男出席本次年終記者會，Chief Lending Officer Fion Chen、公關經理Jennifer Zhou、董事長秘書徐明雯列席。

吳董事長首先歡迎各位媒體朋友的出席，並表示時間過得真快，轉眼之間已接近年底，回顧即將過去的2021年，是辛苦的一年，歡樂的一年，付出的一年，同時也是收穫的一年，2021年對於恆豐銀行而言，又是收穫滿滿的一年。在 收益創新高的同時，年底前OCC檢查，在各方面都贏得OCC的高度認可與好評。

兩年的疫情，每個行業都面對巨大的挑戰， 對於銀行業來講，能保持正常運營並能取得良好收益，實屬不易。 恆豐銀行在這兩年的時間，在一如既往的穩步發展的同時，還實現了兩個突破；在2020年8月總資產突破20億大關 ，邁入新的里程碑。在今年實現年收入稅前突破5000萬，達到5200萬。這一成績對於經營23年的社區銀行，實在不是一件容易的事情，這同全體董事及員工多年來持續不懈的努力是分不開的。

截至2021年12月27日，恆豐銀行的總資產達到23億，資產報酬率（ROA）達1.9%， 投資報酬率 （ROE）16.8% （Before Bonus），為感謝全體員工的辛勤付出，今年的員工年終獎金是4周的薪金。

吳董事長表示，自疫情以來，恆豐銀行的營運未受外部環境的影響，2021年，貸款始終成強勁上升趨勢，同時銀行加強內部機制管理，達到良好運營成本管控目標，得以在年終對股東，對社區民眾交出令人滿意的成績。 2021年的喜人成績，為2022年打下了堅實的基礎，相信在2022年虎年，銀行的經營一定會是虎躍龍騰，更上一層樓。

恆豐銀行成立於1998年5月18日，從臨時組合屋、38位員工的開始，經過23年兢兢業業的努力，總資產達到23億，目前已成長為步入大型銀行的標準，員工超過239人，擁有總行和分行20處及一個Loan production office 的本地創立之大型華資銀行。恆豐銀行大樓除已成為休士頓中國城的地標式建築外，也帶動了中國城的經濟繁榮。 在未來，恆豐銀行將繼續秉持以心服務，服務至心的原則，堅持誠信為本，專精為責，繼續為廣大民眾提供專業優質的金融服務。

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