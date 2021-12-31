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搭機返鄉出遊 做好4段防疫 免得病毒找上你

編譯組╱綜合報導 
飛行出發前最好是完全接種，加上加強針。到了機場，人多的地方能避就避，如果避不開，也不要靠其他人太近。(路透)
飛行出發前最好是完全接種，加上加強針。到了機場，人多的地方能避就避，如果避不開，也不要靠其他人太近。(路透)

德州華裔居民如果想返鄉、返國過年，不管是陽曆新年或是陰曆新年，勢必都得搭好幾個小時飛機，但搭機在新疫情衝擊下，總是件風險挺大的事兒。洛杉磯時報訪問傳染病專家後的得到的結論是，不管防護措施做得再嚴密，都還是會擔心受怕，其實取消這趟行程最安全，等春假期間或更晚再飛也不遲。

如果真的要飛，那就要參考以下建議，做好防護措施，免得新冠病毒所有病株找上你：洛時的整理分為四大段，行前、機場、搭機與下機後。 

行前：最好是完全接種，加上加強針。專家說，不接種疫苗還想搭機，根本自找麻煩。另外，最好在行前做好PCR篩檢，出發前一兩天得知結果最保險，因為接種過的人，還是可能帶有Omicron病株。 

防護力更好的口罩，類似N95等級的算是必需品，如果你還有護目鏡、面罩更好。 

機場：人多的地方能避就避，如果避不開，也不要靠其他人太近。選擇人少的區域候機，或是最後一個登機都是不錯的辦法。 

搭機：畢竟吃喝都需要拿下口罩，所以等大家都吃完再吃，是最安全的，當然全程不吃不喝也是個辦法。另一個自保的辦法是，把空調出風口正對你的臉，只是這樣會有點冷就是了，不過能讓病毒被吹離你，降低感染風險。 

其次，全程盡量不要碰任何東西，萬一碰了，也不要摸臉，免得口鼻接觸到病菌。當然，常常乾洗手也是個辦法，降低沾到病毒的機會。 

下機：專家建議下機後就做一次快篩，然後一兩天後再做一次。如果要參加聚會，去以前最好也做一次；如果你就是主人，那更簡單，歡迎客人時順便遞上快篩組。 

至於下機後要不要隔離，美國國內不用，但去別的國家，要視當地規定，隔離七至14天都有。當然前提都是，大家都不願在過年時送的新年禮物是新冠病毒。

口罩 機場 德州

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