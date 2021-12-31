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防Omicron 口罩也該升級 N95最佳

編譯組╱綜合報導 
面對Omicron新冠病毒，民眾的口罩也該升級，能攔截病毒的N95等級口罩效果最佳。(亞馬遜網站)
面對Omicron新冠病毒，民眾的口罩也該升級，能攔截病毒的N95等級口罩效果最佳。(亞馬遜網站)

公共衛生官員指出，面對Omicron與新冠病毒不斷變異，民眾的口罩也該升級。因為新冠病毒透過空氣傳染，因此能夠攔截病毒的N95口罩最佳，就算是一般的布質口罩，只要過濾層夠多、夠密閉，還是能有一定的防護作用。感染風險絕對比不接種、又不戴口罩的人低很多。 

公衛官員提醒，完全接種與打過加強針的人，還是有可能傳染給其他人，因此選副好的口罩仍然重要，最好的口罩還是N95、KN95、KF94，外面不用再戴任何東西。 

其次是外科口罩，因為表層多半是藍色，因此又被稱為blue mask。雖然官方不建議戴兩層口罩，但外科口罩外面再加一層布口罩防護力更高，因為更能遮住臉部與口罩的縫隙。 

但是外科口罩必須經常更換，如果濕了、髒了，或已經用了一整天，最好換一個新的。 

公衛官員認為，還可以用的口罩是布口罩。不過必須具備以下三種特質：一，兩層密實編織的布質過濾層，以及一層不織布過濾層；二，鼻部附有鋼絲，可以讓上端的縫隙縮到最小；三，可以調整的套繩，讓口罩更貼緊臉部。 

一般的棉質口罩、頭巾或綁布，不適合用於高風險場所，要參加室內聚會最好還是戴上口罩。

口罩 Omicron

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