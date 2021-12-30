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Omicron肆虐德州 醫護染疫爆增 醫院鬧人力荒

編譯組／綜合報導 
Omicron病株肆虐，德州醫護人員都難逃一劫，各地醫院都急缺人手。（KHOU）
Omicron病株肆虐，德州醫護人員都難逃一劫，各地醫院都急缺人手。（KHOU）

新冠病毒Omicron病株，明顯讓德州陷入另一波疫情危機，12月中旬的確診率還在10%左右，但約兩周後卻倍增至22.3%。更糟的是，不僅是因為新冠而必須住院的人數大增，因為感染而必須請病假或隔離的醫護人員也同步大增，各地醫院的人力捉襟見肘，除了看好ICU加護病房，其他各科都直呼缺人。 

密西根、佛蒙特、緬因、新罕布夏等州的住院人數都因為Omicron病株而暴增，德州目前尚可安慰的是，雖然確診人數暴增，但住院人數還能持平。

不過公衛專家警告，德州接下來幾周，很可能就會面臨住院人數激增的窘境，更糟的是，連醫院都在喊缺人。貝勒醫學院（Baylor College of Medicine）負責醫療事務的副總裁James McDeavitt就說，越來越多醫護人員不能來上班。 

James McDeavitt說，人力短缺的原因很簡單，因為Omicron病株的傳染力太強，幾乎每個人都接觸過病毒，要不是確診請病假，就是接觸過必須隔離。其他的醫院也差不多，就算ICU能夠滿員，其他科的人手也不足。現階段而言，德州平均每14個住院病患裡，就有一個是新冠患者，而且在艾爾帕索（El Paso）與潘漢德爾區（Texas Panhandle）更達每六人就有一個新冠病患。 

阿瑪瑞洛市（Amarillo）病患大增，與當地人不願意接種高度相關，住院的人有90%至93%沒有接種，而且住院前也不願保持安全距離。另外，休士頓等地都已經出現前所未見的社區感染態勢，更別提長照機構與各地監獄。 

長照機構的確診病患較兩周前增加一倍，主因是群聚感染。安德森縣（Anderson）與福遍縣（Fort Bend）內的監獄確診人數都在過去兩周呈現增加趨勢，但獄方人員表示，情況比Delta病株大爆發時稍好。不過接種率仍是問題，高的監獄也才70%，低的只有50%。

德州 監獄 Omicron

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