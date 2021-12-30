能對抗Omicron 德州單株抗體療法 5地缺藥喊卡

德州衛生服務局表示，打疫苗、戴口罩、勤洗手、保持六呎距離正，仍是預防新冠的最佳方法。（德州衛生服務局網頁）

聯邦政府 11月暫停供應單株抗體療法Sotrovimab的用藥，以待確認Sotrovimab對抗Omicron 病株的效力，意外導致德州 部分地區Sotrovimab出現短缺，無法治療病患。雖然聯邦已經確認Sotrovimab有效，並且恢復供應，但德州衛生服務局仍不確定，何時能夠收到新一批用藥，目前只能呼籲民眾到還有Sotrovimab的地區接受治療。

NBC報導，聯邦衛生福利部1月應能提供30萬套調療程的藥劑給各州，但是德州原本上周應該收到的5.5萬套尚未取得，缺乏藥劑的地區只能暫停單株抗體療法。受影響的區域包括奧斯汀、艾爾帕索（El Paso）、福和市（Fort Worth）、聖安東尼奧、伍蘭茲（Woodlands） 。

單株抗體療法Sotrovimab由GSK研發，今年5月獲得聯邦許可。但面對Omicron病株的威脅，聯邦決定再度評估療法是否有效，因此暫停供應Sotrovimab。德州先前在9月時曾經單獨購入1000套Sotrovimab，但後來改由聯邦統一採購，德州在暫停之前，分配到1.2萬劑。

德州衛生服務局表示，其他尚有Sotrovimab存量的地區，未來幾天仍然能夠提供單株抗體療法，但是目前仍不清楚1月能夠取得多少套的Sotrovimab，就算取得，數量也可能有限，因為GSK供應不足。美國其他地方也出現Sotrovimab短缺的現象，例如紐約的部分醫院就因為沒有藥劑，被迫停止Sotrovimab療程。