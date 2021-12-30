德州嘉蘭三死一傷濫射案 追捕14歲少年兇嫌

德州嘉蘭(Garland)三死一傷冷血濫射案，警方正追捕涉嫌開槍的14歲少年Abel Elias Acosta。左為他進入現場時的監控畫面。(警方提供)

震驚全國的26日德州 嘉蘭(Garland)三死一傷冷血濫射案，案情已數度轉折，27日(周一)警方宣布逮捕14歲兇嫌，28日又宣布那人不是兇手，但逮捕了一名33歲共犯，警方正追捕涉嫌開槍的14歲少年Abel Elias Acosta。

嘉蘭市警局公布的槍擊視頻，影像十分驚悚，26日晚間8時51分，一名光著上身的淺膚色高瘦少年，從一輛Dodge RAM 1500的皮卡下車，順著牆邊偷偷摸摸的向Texaco加油站 便利商店的門接近，他隔著玻璃往裡面看，然後用左手拉開店門，右手舉槍朝店內的人開槍，警方指出他一共開了20多槍。

警方接到報案後到場，發現三人已經殞命，另有一人身受重傷。死者是14歲的岡薩雷茲(Xavier Gonzalez) 、16歲的諾亞拉(Ivan Noyala) 、17歲的賈西 亞(Rafael Garcia)，受傷的是15歲的男孩，他是在店裡的塔可攤(taco stand)工作，警方沒有公布他的姓名，送醫急救後他已無生命危險。

嘉蘭市警局長布萊恩(Jeff Bryan)隨即在次日宣布，逮捕14歲的兇嫌，但這人與視頻上的槍手長相大不相同，警方28日將他釋放，卻又指出他與事件相關，並與警方合作提供資訊，但他不是開槍的人。

視頻中可以看到載運槍手的皮卡有相當獨特印記，司機可能自知法網難逃，在28日向警方自首，他是33歲的阿柯斯塔(Richard Acosta Jr.)，他已被控一級謀殺罪名，保釋金訂為100萬元，在射擊事件發生之前，他先進到店裡探視情況。

初步調查指出這是尋仇事件，26日稍早兩群少年發生爭執，諾亞拉和賈西亞是遭跟蹤報復的對象，岡薩雷茲和塔可攤少年是被波及的無辜者。警方指出，造成三死一重傷的兇手Abel Elias Acosta,已被警方查出身分，落網只是遲早的事。