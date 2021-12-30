才說戴口罩沒效就中招 西南執行長改口挺飛航口罩令

西南航空執行長凱利在國會作證時表示，在飛機上戴口罩沒多大效果，結果回到德州就被感染，改口說他相信目前飛航口罩強制令是好的措施。(NBC)

總部設於德州 的兩大航空公司執行長，在國會作證時宣稱坐飛機戴口罩 沒多大作用，其中一人隨即驗出感染COVID-19新冠病毒，兩人旋即改口。

12月15日在參議院舉行的聽證會上，美國最大幾家航空公司的主管與工會領袖都出席作證，西南航空(Southwest Airlines)執行長凱利(Gary Kelly)發言時表示，在飛機上戴口罩沒多大效果，因為飛機上的過濾系統(filtration system)相當進步，絕大多數的密閉空間，都沒有機艙那麼安全；這時坐在他右邊的美國航空(American Airlines)執行長帕克(Doug Parker)說：「Iconcur」(我同意)，兩人主張搭飛機時，乘客都不需要戴口罩。

出席那場聽證會的證人全都沒戴口罩，聽證結束後凱利回到德州，隨即在17日宣布確診，並通知與他有近距離互動的人士。帕克接著表示，他相信目前的飛航口罩強制令是好的措施。這兩位主管出爾反爾的作風，顯示出美國防疫措施的混淆，像德州和俄亥俄州 這樣的深紅州，州政府不准許地方機關發布口罩疫苗強制令，但像加州和紐約州那樣的深藍州，主要都是依據醫療專家的建議行事。

混淆的政策可能帶來嚴重的後果，俄亥俄州西湖市(Westlake)18歲女孩莎菈哥倫表斯基(Sara Golembiewski)，12月上旬的三天之內姑媽、父親和母親相繼因新冠去世，她的三位長輩都拒絕打疫苗。莎菈在聖誕節前接受媒體訪問時，淚流滿面敘述所發生的慘劇，7日那天姑媽一直沒接電話，她去姑媽家查看，發現姑媽已經死了，她打電話回家告知父母。

她回到家時父親躺在地上嚎啕大哭，承受不住他姊姊猝逝的噩耗，那天晚上她剛睡著，母親突然來叫她，原來爸爸也去世了。到了10日那天，媽媽也走了，她和15歲的弟弟轉眼之間成為父母雙亡的孤兒。現在弟弟到一位親戚家寄住，她男朋友的爸媽收留了她，好讓她能在西湖高中完成學業。

她感慨的表示，如果他們都打了疫苗，全家人如今還是會快樂的一起過聖誕和新年。