好心人捐機票…德州老狗走失2年與主人重逢

兩年前在艾爾帕索走失的一隻迷你狗，最近由一位好心人出資購買機票，已遷居內布拉斯加州的主人才得以和愛犬重新團聚。(ABC)

兩年前在德州 艾爾帕索(El Paso)走失的一隻迷你狗最近被找到，但主人一家已遷居到內布拉斯加州 ，一位好心人捐了一張來回機票，狗主才終於能把愛犬接回家。

理查費格羅阿(Richard Figueroa)在2008年養了一隻灰色小狗，品種是迷你雪納喬(mini schnauzer)，他給牠取名叫Max(麥克斯)，後來他結婚並有了小孩，一家人住在艾爾帕索。有一天院子的門沒關好，麥克斯跑出去就沒回來，那時牠是11歲。

雪納喬起源於德國一帶，農場上喜歡養這種狗來驅趕烏鴉老鼠，是一種很有好奇心、很盡職的狗，也因為這種天性牠們常常會一路追著某種小動物，最後發現自己已經迷路。半年之後費格羅阿一家四口遷居到奧瑪哈(Omaha)，並在美國寵物協會(American Kennel Association)登記了新地址。

最近有人在費格羅阿的舊居附近找到Max，把牠送到動物管理局，工作人員掃描微晶片 (microchip)後通知費格羅阿。Max過去兩年顯然是被好心人收留，健康狀況良好，身上一點也不髒，牠可能是從新主人家裡跑出去，然後又找不到回家的路。此時費格羅阿碰到一個難題，艾爾帕索離奧瑪哈單程有1040哩，開車來回要四天會耽誤工作，但他又沒錢買機票。

費格羅阿在籌款網站GoFundMe開了一個帳戶，邀請網友捐錢買機票，一位筆名叫Barny的網友看到以後十分同情，捐出一張機票，周末時費格羅阿一早從奧瑪哈上飛機，下午就帶著Max回到奧瑪哈，他的妻子開車帶著兩個女兒到機場迎接，一家五口又團圓了，如今Max已13歲狗齡，如果乘以7，牠相當於91歲的人類。