徵「好女人」度餘生 66歲富商高速公路豎牌覓第三春

66歲建商刊公路T霸廣告尋求第三春。(Jim Bays／KXAN電視台)

一名66歲的建商從美國西部遷居奧斯汀，希望找個老伴共度餘生，幾個月以來沒有進展，日前徵婚大看板在29號高速公路邊揭幕，引發媒體與民眾好奇。

位於奧斯汀西北邊約40哩的柏川市(Bertram)，高速公路來往的車上大家都對一塊大看板十分好奇，看板左側是一個戴牛仔帽、白鬍鬚的男子，徵求年齡約為50到55歲的「好女人」，一起聊天、散步、彼此和睦相待，最底下是一個電話號碼，內容其實相當精簡。

中德州 幾家電視台打電話要求採訪，KXAN電視台製作的報導指出，吉姆貝斯(Jim Bays)說自己現年66歲，過去住在華盛頓州 和加州 ，今年春末夏初搬到德州的源起，是因為德州是「地球上最自由的地方」(freeist place on Earth，譯者註：他錯用了freest這個字。)。他曾經結過兩次婚，共有五個孩子，最小的現在12歲，兩次婚姻都以離婚收場。

開車搬來德州的時候，在路上他就有這個主意，幾個月感情上沒有停泊點，讓他開始積極行動，他看到29號公路旁有一塊空白的看板，就向出租看板的廣告公司聯繫。記者問他心目中理想的對象是誰，他說珍妮佛安妮斯頓(Jennifer Aniston)不錯，他希望對方有相當的吸引力(acceptably attractive)。

KXAN徵得貝斯同意查詢他的過往，沒發現他有犯罪紀錄。貝斯指出，看板揭幕以來，他得到20多位女性的回應，已經安排了與其中的五六位見面。從KXAN訪談的內容判斷，他應該是事業相當成功的生意人，主觀意識很強，思想觀念比較保守，他希望第三次婚姻能持續到最後。