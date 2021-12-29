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專為師生做新冠篩檢 凱蒂獨立學區跟進

編譯組／綜合報導 
凱蒂獨立學區開始為學生做新冠篩檢。（KHOU）
凱蒂獨立學區開始為學生做新冠篩檢。（KHOU）

德州艾利芙獨立學區（Alief ISD）已經成立自己的新冠篩檢站，休士頓獨立學區的員生篩檢站30日啟用，凱蒂獨立學區（Katy ISD）也不例外，趕在27日啟用篩檢站，好讓教職員和學生寒假期間可以盡快做完篩檢，在開學後安心返校上課。 

凱蒂獨立學區的篩檢站位於農業實驗場內，媽媽Glauce Farge 27日就帶著兩個蹦蹦跳跳的小鬼前去篩檢，就像是冬日晴天的出遊一樣。Glauce Farge說，她們家都希望兩個小孩能夠安然度過整個學年，所以雖然並不焦慮，但必要的措施還是得做。 

面對Omicron病株的大流行，Glauce Farge說，學區能夠那麼快就開設篩檢區，確實讓家長更為安心，確定小孩都能安安全全的返校上課。不過，各學區的篩檢站只對教職員與註冊學生開放，一般民眾還是得到普篩站。 

哈利斯縣醫療系統的營運長Ericka Brown說，他們的目標是讓每個人都接種，而且最好都打加強針，然後每個有症狀的人都做篩檢，然後如果不舒服，最好就待在家裡。 

多數學區都已經制定新冠感染應對方案，如果感染者要返校上課，就必須達到連續多天沒有病徵，或提出足以證明已無危險的明確證據。因此，學生家長多半願意在開學前先讓小孩篩檢。

篩檢 學區 哈利

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