達福2022年房價 漲幅料高於平均

達拉斯-福和市房地產價值漲幅，預計將持續高於平均。(達拉斯-福和市房屋局)

計畫於北德州 購屋者，別指望2022年達拉斯-福和市（Dallas-Fort Worth）房價會大幅下降。達拉斯晨報報導，雖然經濟學家認為，未來一年房價相比之下漲幅會較小，但達拉斯-福和市漲幅預計將持續高於平均。

它可能會放緩，因價格已相當高。德州農工大學（Texas A&M）德州房地產 研究中心經濟學家James Gaines說，「很難想像，房價會在2022年再上漲18%至20%。但若漲幅下降至9%或10%，仍是一個很高的增長率。」

他預測，未來一年市區房屋銷售活動可能趨於平穩。「價格已變得如此高，我們預計明年需求可能放緩，但仍是強勁的一年。」

Gaines說，沒有跡象表明緊縮的房地產市場，會在2022年獲得更多房屋庫存。理論上，我們應該會看到，但實際上卻是這些庫存到底在哪裡？

他認為，不要像以前房屋需求旺盛時期那樣，尋找達拉斯-福和市地區建商來解決住房短缺問題。「房屋建商沒有必要興建那麼多投機性房屋，因他們出售房屋速度，快於建造速度。」

達拉斯住房分析師，Residential Strategies負責人Ted Wilson說，「我們目前有5萬8000個計畫興建中。過去兩年中，我們增長率超過60%，勞動力和供應鏈產能一直跟不上。」

建商已加緊建設，以滿足前所未有的需求。「在2006年最後一個周期高峰，我們開工計畫稍微超過5萬1000多個，現在的情況超過之前的建築潮。」

Residential Stragegies預測2022年達拉斯-福和市地區將有5萬4000套獨立屋興建，或者更多。

「我們認為建商可能會踩煞車，但這可能又是另一個需求強勁的一年。在價格或貸款利率上升達到可容忍的範圍前，我們不會看到銷售放緩。」

過去五年，房地產經紀人售出的北德州獨立屋，平均中位數上漲50%。全國房地產商協會已將達拉斯--福和市鎖定為明年房價漲幅高於平均的十個美國市場之一。

而租屋族可能會看見房東租金 漲幅下降，但達拉斯-福和市地區公寓市場租金已創下歷史新高。

據RealPage公寓分析師稱，11月公寓租金較前一年上漲16%以上，這是有紀錄以來最大漲幅；預計明年租金增長是今年的一半左右。

德州北部目前有超過3萬8500套公寓建設中，建商爭先恐後的開闢更多出租社區。