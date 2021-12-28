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假期需求增 檢測站大排長龍 專家：有助阻止病毒傳播

編譯組／綜合報導
聖誕節後，休士頓民眾大排長龍進行新冠肺炎檢測。（KHOU 11）
聖誕節後，休士頓民眾大排長龍進行新冠肺炎檢測。（KHOU 11）

聖誕新年佳節期間，休士頓地區新冠肺炎檢測需求激增；聖誕節後第二天，不少檢測站大排長龍，不少人等待40分鐘左右才能受來，專家提醒民眾「施打疫苗永遠不會太遲」。

KHOU 11電視台報導，當地許多機構在聖誕節後第二天開始營業，許多人排隊進行檢測，其中數十人26日在Beechnut街的醫療保健公司檢測站外等候。

民眾Greta Brown說，「當我試著尋找這裡時，我發現這是一條人龍，每個人都處於相同情況，希望接受檢測。」「我大概等了40分鐘」，Ignitia Battaglia說。

衛生官員指出，民眾自發出來檢測，需求增加事件好事，傳染病專家楊西（Linda Yancey）說，很高興看見大眾前往檢測，「這將有助於阻止病毒傳播。」

她指出，雖然整個城市病例增加，但假期過後仍有一些情況需注意。

首先，要與先前有聚會的人保持密切聯繫，「如此一來，若有人發現自己生病卻不知道，便可告訴他們。」

第二件事是，「若您出現症狀，請立刻接受檢測。」楊西說，民眾要小心使用家用快篩試劑，「在家檢測假陰性的機率很高，但如果你有症狀，但家用快篩試劑卻呈現陰性，最好再去進行PCR檢測。」

「假期還有另一件事情要記住」，楊西說，「提醒大家，施打疫苗永遠不會太遲，接種加強劑肯定不會太晚。」

公共衛生專家提醒大家，「施打疫苗永遠不會太遲，接種加強劑肯定不會太晚」。(休士頓...
公共衛生專家提醒大家，「施打疫苗永遠不會太遲，接種加強劑肯定不會太晚」。(休士頓市衛生局)

檢測 聖誕節 疫苗

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