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連2年聖誕假期被疫情打亂 民眾樂觀期待明年更好

編譯組／綜合報導
今年又是個新冠肺炎疫情下的聖誕佳節，民眾盼明年恢復正常。圖為在公園裡吹奏薩克斯風的男子。（ABC 13）
今年又是個新冠肺炎疫情下的聖誕佳節，民眾盼明年恢復正常。圖為在公園裡吹奏薩克斯風的男子。（ABC 13）

儘管因新冠肺炎疫情影響，第二個聖誕假期再次被打亂，許多民眾期盼著明年有個「正常聖誕」，正是這種對來的希望，支撐著許多人樂觀前行。

ABC 13電視台報導，休士頓居民Adnan Khatri說，「家人仍按計畫來與他們相聚，但他們也採取額外預防措施。」他說，「我們儘量避免去室內，這是你能做最好的事情。」

隨著Omicron變種病毒激增，專家建議民眾聚會前，先進行檢測，此舉導致許多人在聖誕節前夕，爭先恐後的進行住家快篩，或在檢測點排隊等待。

「若無新冠肺炎，我計畫去印度探望家人，過去四年我沒回去過印度」，Pooja Thakkar說。

許多人都想知道，明年聖誕節會不會更好。貝勒大學醫學院（Baylor College of Medicine）的James McDeavitt是這麼認為，「我想不會有2022年版的新冠肺炎假期。我認為這是最後一個疫情之下的聖誕假期。」

醫師表示，新冠肺炎疾病治療藥物的批准，也讓未來多了層希望。

費爾曼紀念醫院（Memorial Hermann）醫師Linda Yancey說，「藥物干擾病毒自我複製能力。因病毒量讓人變得更加嚴重，所以我們若能將這種病毒扼殺在萌芽階段，且預防重症，可能改變之後的社會規則。」

2021年，是新冠肺炎疫情下第二年聖誕佳節，「我真的希望，明年春天我們都能與家人共度時光」，Thakkar說。

新冠肺炎 疫情 檢測

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