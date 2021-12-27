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德州人語／誰才是真正的世界首富？

陳德安

特斯拉創辦人伊隆．馬斯克最近風光無限，但也爭議纏身。「時代雜誌」選馬斯克為2021年度風雲人物，形容馬斯克是「小丑、天才、有遠見、實業家」等 ；他不久前才因特斯拉股價連續暴漲，身價逼近3000億美元，成為全球首富。這些名號加身立即引來負面評論，尤其他繳稅很少，馬斯克是不是堪稱全球首富？

爭議顯然很兩極化。喜歡馬斯克的人把他捧為神，認為他是繼蘋果創辦人喬布斯之後，最偉大的科技創新天才。看看特斯拉電動車領先世界，在美中兩大國和歐洲都虎虎生風，品牌聲望無人能及；另一太空科技企業SpaceX，首先完成火箭定點回收再利用，如今頻頻發射火箭，太空總署(NASA)要靠他簽約代理很多業務。他改變太空探險生態，開啟人類太空旅遊，進而探險火星的坦途。

尤其他的星鏈計畫(Starlink)，要在地球低軌部署1.2萬顆衛星，提供人們上網新選擇，覆蓋全球每一角落，讓偏遠地區30多億民眾都能有上網服務。這個系統可能打破全球5G通訊格局，可能也能轉化為軍事用途，使馬斯克成為美中兩國都炙手可熱的人物。

形容馬斯克是科技天才、具遠見的企業家和科技業翹楚，都不為過。馬斯克引領潮流風騷，推特(Twitter)有6650萬粉絲。他也常用推特發言，或鼓吹比特幣，或推升特斯拉股價，或臧否人物，頗有爭議。他到底是天才或小丑、梟雄、巨騙，也充滿爭議。

馬斯克最近開始賣持有的股票和行使期權。他出脫手中約5%持股，入袋130多億美元，他說這些錢是為了繳稅。是否認定特斯拉股價不值1200多美元才賣股，是個敏感話題。有網紅說，特斯拉每股值3000元。但上周迄今，特斯拉已從最高點1243元跌至950元附近，讓追高的投資人損失慘重。

馬斯克的作風引來兩極化批評。網上不少人說，一個號稱世界首富的男人，只知追求名利，在推特譁眾取寵；質疑應該讓懂得將自己財富不斷布施的女士，才是真正世界首富。這個說法指的是前任世界首富、亞馬遜創辦人貝佐斯的前妻麥肯齊(Mackenzie Scott)。

被稱為「有骨氣的女人」的麥肯齊本是作家，她和連續四年世界首富的貝佐斯「客氣」地離婚，分到4%亞馬遜股票，市值曾達600億美元，成為世界女首富。但她過去一年連續捐款給數百個公益組織和學校，迄今已捐出數十億美元。

麥肯齊今年3月低調再婚，嫁給兒子的化學老師，她帶著四個孩子。這位被稱為外貌並不出眾的女士熱心公益，不像貝佐斯迄今捐款公益僅不到1%的財富。

相對於馬斯克也很少捐助公益，還自歎沒錢繳稅才賣股票，小馬未來會不會捐沒人知道，但麥肯齊不惜散發巨額財富助人，因此被認為，她才是當之無愧的全球首富。

馬斯克是絕頂聰明的人，他將來還可能創造許多新東西，顛覆美國和世界。有人認為他簡直是潛伏地球的外星人。是耶非耶，等著瞧吧。

馬斯克 特斯拉 太空

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