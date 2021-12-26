年度德州風雲人物 馬斯克入圍決選

特斯拉執行長馬斯克。（路透）

由於在德州 進行的各項投資項目、慈善捐助與創造就業機會，使搬遷至德州的特斯拉 （Tesla）和太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克 （Elon Musk），入圍達拉斯晨報年度德州人（Tean of the Year）決選。

馬斯克出生於南非，在賓州大學（Univ. of Pennsylvania）接受大學教育。他在加州矽谷創業發跡，但這不意味著，德州不能將這位50歲創業者，近期拋售股票後的世界首富，稱為榮譽德州人。

事實上，早在10月分，馬斯克宣布將特斯拉總部遷至奧斯汀前，他就已投資11億元在特拉維斯縣（Travis County）東南部，興建新的特斯拉新製造廠。

他同時替他的航空和航太火箭公司，太空探索科技公司打造德州領地。該公司在德州擁有多個設施，旗艦發射場地也位於德州南部波卡契卡（Boca Chica）附近。

這一切都使馬斯克成為全國頭條新聞人物。達拉斯晨報報導，馬斯克也計畫將他的私人馬斯克基金會（Musk Foundation）總部搬到奧斯汀。他目前住在太空探索科技公司發射場地，附近一座價值5萬元的預製房（Prefabricated Houses）。

然鮮為人知的是，馬斯克的隧道和基礎設施公司the Boring Co.在德州的擴張。此外，特斯拉能源公司（Tesla Energy）近期在德州獲得能源許可，計畫在奧斯汀興建一個太陽能社區。

這些在德州進行的所有投資，和所創造的就業機會，將使2002年就得到美國公民的馬斯克，有資格成為年度德州人的候選者。不僅如此，他的慈善努力，及對德州與其他地區進行有價值的慈善捐贈，也改變這項遊戲規則。

今年9月，太空探索科技公司一次飛行，替田納西St. Jude兒童研究醫院的兒科癌症研究籌集超過2億元，馬斯克個人捐款5000萬元。

今年稍早，馬斯克宣布他將向卡梅倫縣（Cameron）的學校捐贈2000萬元，向布朗斯維爾（Brownsville）縣捐贈1000萬元，以振興市中心。此舉震驚德州人。

此前，馬斯克向Feeding Texas捐贈100萬元，這是家非營利組織，在德州經營20多家食品銀行，每年幫助養活超過500萬德州人。今年2月冬季風暴，該州部份地區癱瘓，低收入家庭打擊最大後，原本打算用於幫助新冠肺炎救助的10萬元，激增至100萬元。

報導稱，希望馬斯克在持續紮根德州，這也是他能成為年度德州人決賽另一個原因。