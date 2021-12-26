頂好廣場慶聖誕 聖誕老人與民同歡

西南管理區主席李雄（後排左一）利用假日巡視各大賣場，在頂好廣場與貨真價實的聖誕老公公合影。（記者封昌明／攝影）

在大部份主流商家都休息的聖誕節 ，休士頓 的中國城卻熱鬧烘烘，來自各地的遊客紛紛利用難得的長周末湧入中國城消費，位在中國城中心點，歷史悠久的頂好廣場，25日迎來一位領有執照的聖誕老公公，西南管理區主席李雄、頂好廣場物業管理部經理Beatrice王等與許多前來購物用餐的民眾都爭相與聖誕老公公合照，讓頂好廣場今年的聖誕節顯得格外溫馨。

連續的長周末，李雄犧牲假期前來巡視中國城各大商場，看看是否有任何需要他幫忙的地方，他表示，近來移民休士頓的人日漸增多，假日時分經常交通大打結，剛剛拓寬的百利大道，在假日的時分好像又不太夠使用了，他呼籲用路人要有需耐心，西南管理區有注意到這個問題，希望利用各種可能的方式，讓民眾所關心交通、治安、市容等方面都能滿足大家的需求。

頂好廣場物業管理部經理Beatrice表示，近來她們正在大興土木，希望將該廣場重新打造成中國城的新地標，完工後不論在外觀及內涵，都會朝向國際化及年輕化的方向邁進，希望大家拭目以待。

她表示，頂好廣場是由69號洲際公路進入休士頓中國城的第一站，整體形象相當重要，根據她們的統計，每到周末時分，廣場的停車位永遠都不夠用，主要是休士頓中國城是鄰近五個州最大的中國城，遠道而來的華人 朋友每隔一段時間就會到這裡來採購日用雜貨及用餐，所以大家都說休士頓的中國城的美食是最吸引人，讓他們日夜思念。

留著貨真價實白色鬍鬚的聖誕老公公，揪揪鬍子表示，為了每年的聖誕節他可是留了七個月的鬍子，專程為了這個節日，今年他已經跑了66場，從各大賣場到公司行號宴會，讓他忙的不亦樂乎，他表示，要擔任聖誕老人必需具備很多條件，他是真的用心在經營這個事業。