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頂好廣場慶聖誕 聖誕老人與民同歡

記者封昌明／休士頓報導
西南管理區主席李雄（後排左一）利用假日巡視各大賣場，在頂好廣場與貨真價實的聖誕老公公合影。（記者封昌明／攝影）
西南管理區主席李雄（後排左一）利用假日巡視各大賣場，在頂好廣場與貨真價實的聖誕老公公合影。（記者封昌明／攝影）

在大部份主流商家都休息的聖誕節休士頓的中國城卻熱鬧烘烘，來自各地的遊客紛紛利用難得的長周末湧入中國城消費，位在中國城中心點，歷史悠久的頂好廣場，25日迎來一位領有執照的聖誕老公公，西南管理區主席李雄、頂好廣場物業管理部經理Beatrice王等與許多前來購物用餐的民眾都爭相與聖誕老公公合照，讓頂好廣場今年的聖誕節顯得格外溫馨。

連續的長周末，李雄犧牲假期前來巡視中國城各大商場，看看是否有任何需要他幫忙的地方，他表示，近來移民休士頓的人日漸增多，假日時分經常交通大打結，剛剛拓寬的百利大道，在假日的時分好像又不太夠使用了，他呼籲用路人要有需耐心，西南管理區有注意到這個問題，希望利用各種可能的方式，讓民眾所關心交通、治安、市容等方面都能滿足大家的需求。

頂好廣場物業管理部經理Beatrice表示，近來她們正在大興土木，希望將該廣場重新打造成中國城的新地標，完工後不論在外觀及內涵，都會朝向國際化及年輕化的方向邁進，希望大家拭目以待。

她表示，頂好廣場是由69號洲際公路進入休士頓中國城的第一站，整體形象相當重要，根據她們的統計，每到周末時分，廣場的停車位永遠都不夠用，主要是休士頓中國城是鄰近五個州最大的中國城，遠道而來的華人朋友每隔一段時間就會到這裡來採購日用雜貨及用餐，所以大家都說休士頓的中國城的美食是最吸引人，讓他們日夜思念。

留著貨真價實白色鬍鬚的聖誕老公公，揪揪鬍子表示，為了每年的聖誕節他可是留了七個月的鬍子，專程為了這個節日，今年他已經跑了66場，從各大賣場到公司行號宴會，讓他忙的不亦樂乎，他表示，要擔任聖誕老人必需具備很多條件，他是真的用心在經營這個事業。

美福藥局業務部經理陳麗玲（圖右）與聖誕老公公合影。（記者封昌明／攝影）
美福藥局業務部經理陳麗玲（圖右）與聖誕老公公合影。（記者封昌明／攝影）
頂好廣場物業管理部經理Beatrice王（圖右）與聖誕老公司親切合影。（記者封昌...
頂好廣場物業管理部經理Beatrice王（圖右）與聖誕老公司親切合影。（記者封昌明／攝影）

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