聖誕新年停更染疫數 德州衛局挨批

聖誕與新年期間，德州衛生服務局不會更新感染數據。（KHOU）

德州 開始出現新冠病毒Omicron病株的感染高峰，但德州衛生服務局卻表示，他們的人員已經累了整整兩年，聖誕與新年假期間大家需要喘口氣，好好與家人團聚，因此聖誕與新年期間，將停止每日公布各項新冠數據，隔周周一再彙整上周五至周日的數據一併公布。同時，居家快篩染疫者沒有通報管道上報，也會讓確診者數據落後。

衛生服務局的做法引發批評，認為聖誕期間正是最關鍵的時刻，停止統計與公布全州數據，只會讓地方政府更不知道何去何從。但是已經在今年感恩節期間，暫停公布數據的衛生服務局強調，周一會補登前面數據，不會造成太大誤差。

德州先前公布的數據顯示，確診數量在過去一周已經倍增，不過住院人數仍然相對較少，只是部分醫院的加護病房(ICU)又開始出現滿床的情況。

KHOU指出，德州新冠數據的另一個漏洞，可能出現在居家快篩沒有通報管道上。連鎖藥局 CVS、Walgreens的快篩組已經缺貨好一陣子了，相對的居家快篩比例也越來越高。

德州大學休士頓 醫療中心的流行病專家Catherine Troisi就說，居家快篩就算結果呈現陽性，除了告知家庭醫師以外，民眾也沒有明確的通報管道，這也可能造成統計上的疏漏。休士頓大學的內科專家Bhavna Lall也強調，德州必須建立一套居家快篩的通報系統，這樣才能掌握全貌。

但是衛生服務局的發言人范杜森（Chris Van Deusen）卻說，居家快篩並不會影響全州統計的大方向，因為趨勢很明顯，每周平均確診數、陽性比例等，在在都顯示感染人數一直往上增加。另外，范杜森還強調，醫院一直掌握他們的病患的人數，在假期間也不會中斷，而且新增案例與住院人數是兩碼事，因此周一彙整通報並不會造成太大影響。