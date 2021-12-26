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德州人語／王力宏婚變 全職媽媽心驚

德州人語

隨著「蕾神之錘」一次又一次的落下，王力宏在婚變事件中，成為徹頭徹尾的輸家。除了家庭破碎、財產損失，個人名譽與事業也是一落千丈。反觀李靚蕾，雖然佔據道義制高點，也拿到更多補償，但仍是婚姻與生活的輸家。這場雙輸家庭鬧劇，似也在為其他全職主婦提個醒，你從事的可是高風險職業。

李靚蕾5000餘字的泣血長文，道出她作為全職主婦的心酸；誠然不是每個男人都是王力宏這樣的「渣男」，但家庭主婦的確存在許多高風險的地方。首先，全職主婦的辛苦，旁人往往難以體會。儘管是李靚蕾這樣的「富家太太」，有菲傭可以幫忙洗衣做飯等家務事，看似過著清閒舒適的貴婦生活；但從她的字裡行間，可以看出她的工作並不輕鬆。因為，不是所有家務事都可以外包。例如孩子的教育，就沒辦法單純靠花錢請人解決。

而孩子倘若出現學習或身心健康問題，男方或是婆家，很容易把責任推給「全職媽媽」。因為對他們來說，「全職媽媽」不用外出工作，教育好孩子是理所應當；教育的好，得不到來自家庭的肯定與表揚；而一旦出現差錯，就要面對類似「你連帶孩子這點小事都做不好」的指責。試問常年生活在這樣的「職場環境」中，全職媽媽的壓力有多大。

其次，全職媽媽的風險，還有很容易與丈夫漸行漸遠。男方長期在外工作，外面的花花世界，肯定比平淡的家庭豐富多彩。久而久之，與社會脫軌的全職媽媽，與丈夫的共同語言將越來越少。當婚姻的羈絆，只剩道德的束縛；出軌的風險，就會陡然增加。畢竟柳下惠坐懷不亂的故事，只發生過一次；而常言道，人性經不住考驗。

最後，因為經濟上的依賴，全職媽媽在婚姻生活中，很容易成為弱勢一方。在遭遇出軌或離婚風險時，往往只能選擇委曲求全。哥倫比亞大學畢業的高知女性李靚蕾，在成為「全職媽媽」後，也只能忍受王力宏一次又一次的出軌，常年默許小三存在。作為身世背景不如李靚蕾的「全職媽媽」，面對相似境遇時，選擇忍氣吞聲的可能性無疑更大。

考慮到美國人力昂貴等客觀條件，「全職媽媽」儘管風險大，在部分家庭中，仍需要這個角色的存在。而對於她們來說，目前對抗風險的最大倚仗，是作為「老闆」丈夫的良心。因此在美國針對全職媽媽更完善社會保障出爐前。例如日本將全職媽媽納入社會養老體系，全職太太的養老保險費用，由丈夫代為支付或從其收入中扣除。或許女性在放下工作，成為全職媽媽前，應該大方與丈夫談好「工資價錢」；亦或是掌握家中的財政大權，這樣才能在遭遇上述風險之時，有更平等的姿態去應對。

李靚蕾 王力宏 教育

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