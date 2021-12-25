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周浩恩參選哈里斯第4區長 僑社寄厚望

記者封昌明／休士頓報導
周浩恩（右五）與支持者合影。（記者封昌明／攝影）
周浩恩（右五）與支持者合影。（記者封昌明／攝影）

哈里斯縣行政委員會第四區區長侯選人Ben Chou(周浩恩)24日在父親周嘉靖、母親胡寧玲陪同下，參加由西南管理區主席李雄召集的募款餐會，到場支持的有台灣同鄉會會長陳逸玲、前會長宋明麗、杏林物理治療診所負責人林琬真醫師、USA SPORTING公司負責人連鐘琦等，大家都對周浩恩出馬競選寄予厚望。

李雄說，經他與周浩恩深談後，確信他是可造之材，他在15歲時即展現政治熱情，為全美各地候選人擔任義工，並有多次幫助屈於劣勢候選人反敗為勝的經驗，而且他深耕休士頓多年，特別是哈里斯縣選委會任職期間，多項傑出表現，展現他政治事務上的長才，是未來政治菁英。

周浩恩的父母都是台灣來的留學生，當年為尋求更好的教育和廣闊的經濟前景來到美國，周浩恩31年前誕生在59號公路旁的西南紀念醫院，他的第一份工作是在唐人街的一家餐廳擔任服務員和洗碗工，在那裡人也了解到努力工作的價值和小企業的重要性。

隨著年齡的增長，他開始親身體驗種族歧視的嚴重性，在參與第一次政治競選活動中，一位正在競選市長的華裔美國人，也是一位與我們家庭非常熟悉的朋友，然而在競選過程中，人們稱他為共產黨員，只因為他來自中國。他們說他不是美國人，因為他有口音。但更讓我震驚的是，一大早醒來看到一條短信說，競選辦公室已經被燒毀。

在父親周嘉靖（右一）、母親胡寧玲（左一）、林琬真（左二）的陪同下，參加由西南管理...
在父親周嘉靖（右一）、母親胡寧玲（左一）、林琬真（左二）的陪同下，參加由西南管理區主席李雄召集的募款餐會。（記者封昌明／攝影）

周浩恩從萊斯(Rice)大學畢業後，搬到華盛頓為聯邦眾議長裴洛西(Nancy Pelosi)工作，努力解決因不公正的移民法、背負學生貸款遭受的壓力。接下來，他為馬里蘭州州長Martin O'Malley工作。

從西北大學法學院和商學院畢業，並見證川普當選後，周浩恩決定回到休士頓，回到家鄉保護民主免受川普的怪異行為及舉動影響。

2020年總統大選期間，他擔任哈里斯縣行政書記官辦公室的創新主任，領導新團隊創建並擴大免下車投票服務，這是一項大膽的改變，讓 13萬選民更容易參與投票。

周浩恩承諾若當選，首要任務一定會為華裔美國人爭取權益，其中包括：

• 通過與警方合作來保護社區和企業安全。

• 維護社區道路、人行道和基礎設施建設。

• 促使政府合同多樣化，亞裔企業能獲得更多政府合同簽約（目前，哈里斯縣每花費100元，亞裔企業僅獲得 0.6元）。

• 支持並擴大COVID企業救濟基金，支持受重創的中小企業。

• 為華裔老年人提供更多服務，例如乘坐公交車參加社區中心的活動。

• 為華裔提供更多免費法律諮詢服務。

• 在哈里斯縣所有部門增加聘用華裔員工和翻譯人員。

• 支持在公園推廣更多中國藝術的活動

• 在休斯頓西南部建造一座亞裔美國人博物館

從小看著周浩恩長大的林琬真表示，自小就覺得這個小孩與眾不同，一路品學兼優，上了大學，猶記得他在福遍中國教會中文學校學習中文時認真的態度，不論擔任義工、教會服務都是模範生。

連鐘綺非常佩服周浩恩，他說，身為華裔第二代，願意在競爭激烈的政治環境中，挺身而出為華人發聲很了不起，他一定全力支持。不過他建議周浩恩，也應該到各個族裔社區活動，將他的政治理念推廣到各族群。

台灣同鄉會會長陳逸玲（右二）、前會長宋明麗（右一）支持周浩恩（左三）出馬競選第四...
台灣同鄉會會長陳逸玲（右二）、前會長宋明麗（右一）支持周浩恩（左三）出馬競選第四區區長。（記者封昌明／攝影）

華裔 亞裔 投票

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