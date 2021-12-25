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華裔服務生疑患腦瘤 平安夜收千元小費

編譯組／綜合報導
聖誕前夕，華裔服務生獲得千元小費。（FOX畫面截圖）
聖誕前夕，華裔服務生獲得千元小費。（FOX畫面截圖）

聖誕節前通常會出現一些溫馨故事，但是發生在凱蒂亞洲城（Katy Asia Town）的這個消息有點特別。因為正在攢錢念大學的華裔服務生，當天早上才得知腦部可能長了腫瘤，晚上卻在打工的餐廳拿到1000元小費，這讓她喜出望外，覺得這個世界還是有好心人的。

時間回到20日傍晚，正在大馬餐廳Phat Eatery端盤送菜的Amanda Wong，在幫一位客人結帳時意外發現，原本90.61元的帳單，卻附加了1000元小費，這讓她有點吃驚，根本不知道該跟客人說什麼。

Amanda Wong受訪時說，「我當下根本呆住了，我甚至不知道有沒有好好道謝，但是我真的非常感謝，想對客人說謝謝，也希望抱抱他之類的」。

Phat Eatery的老闆Alex Au-Yeung說，後來才知道，這位好心顧客也是同業，就是同城Pablo's Restaurant and Club的老闆。Alex Au-Yeung說，Amanda Wong真的是喜出望外，幾乎哭了出來，因為這讓她與其他服務生都知道，這世界還是有人在關心她們。

Alex Au-Yeung說，Pablo's的老闆後來說，他當天只是想給服務生一點聖誕祝福，其實根本不知道Amanda Wong的真實困境。18歲的Amanda Wong正在Cypress Park的高中念高三，未來想念休士頓大學、專攻心理學，而她當天早上才看完醫師，結果並不樂觀。

Amanda Wong說，她已經有一個多月都在持續頭痛，因為一直沒有好轉，所以才去找醫師檢查，當天上午回診時醫生說狀況不是很好，可能長了腫瘤之類的，所以她當天正在煩惱醫藥費該怎麼辦。她說：「雖然有些客人很難相處，但是這位客人勝過他們全部的不好」。

聖誕前夕，華裔服務生Amanda Wong獲得千元小費。（FOX畫面截圖）
聖誕前夕，華裔服務生Amanda Wong獲得千元小費。（FOX畫面截圖）

腫瘤 聖誕節 華裔

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