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德州2都會房價疫期漲逾50% 小城漲幅更甚大城

編譯組／綜合報導
休士頓南邊的布朗士維爾，房價中間值上漲近六成。(Brownville市府網站)
休士頓南邊的布朗士維爾，房價中間值上漲近六成。(Brownville市府網站)

德州房價飆漲的現象在大城市固然明顯，但幾個人口數萬的小城漲幅更甚，達拉斯東邊的長景市(Longview)和南德州的布朗士維爾(Brownville)，從2020年元旦至今，漲幅都超過50%。

寇克里特佐(Kirk Leetzow)生長於猶他州，他的妻子原本是墨西哥國民，兩人結婚後住在墨國度假勝地卡波聖魯卡斯(Cabo San Lucas)，經營一家旅行社和稅務服務所。2020年他住在長景市的岳母喪偶，妻子希望能就近照顧媽媽，而且他們的工作可以遠距做，因此兩人到長景市看房，發現房價已經漲了很多。

從2020年元旦到今年11月，德州平均房價上漲了33%，但長景市卻已上漲55%，這裡的許多企業在擴大營運，外來的新員工都需要住所。另外，因為長景市已有相當規模，各種商店、餐館選擇多，不像偏鄉地區購物休閒娛樂設施不足，因此吸引了許多遠距上班族前來購屋。休士頓南邊的布朗士維爾，房價中間值更上漲59%。

年紀都是50多歲的里特佐夫婦，最後以27萬5000元在富裕的野林區(Wildwood)買到一棟有四間臥室、三套浴室的房子，他們對自己去年趁早下手感到幸運，如果是現在才買，不但很難搶到好房，價格也一定高出許多，兩人打算退休後仍在這間房子裡養老。房地產經紀人指出，雖然長景市房價漲幅更大，但比起奧斯汀的價錢還是便宜許多，是很好的投資地點。

長景市如今不僅一屋難求，連出租公寓也很搶手，37歲的寬南魯德洛(Quannah Ludlow)今年初被此地的NOAA冷氣設備廠聘為高階主管，他就職後發現公寓的排隊極長，但沒想到在旅館一住就是半年之久，有一天公寓打電話通知有空房，他馬上就去付訂金，因為他早已對旅館狹隘的生活空間忍受不了。

房價 德州 布朗士

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