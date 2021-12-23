合作金庫銀行休士頓分行開業 在美第4個營運據點

來賓們與新開張的合作金庫休士頓分行職員，在接待大廳合影。 （記者封昌明／攝影）

合作金庫商業銀行(合庫銀行)為掌握德州 經濟復甦契機，在美成立的第四個營運據點─休士頓 分行，於2021年12月21日正式開業。

合庫銀行總行位於台灣台北市，係一家由政府部分持股投資的銀行，該行自1991年起陸續在美設立了三家分行，分別位於西雅圖、洛杉磯和紐約。由於觀察到德州的發展潛力和經濟增長，今年4月起該行開始進行於德州休士頓新分行的申請。

得益於整個合庫集團的優異信用評等和正向的前景展望，加上現有三家美國分行在營運與法遵方面表現均優，僅經過八個月的美國在地籌備，合作金庫歡喜迎接休士頓分行的隆重開業。透過該分行設立，合庫銀行有幸進入德州市場，將為美國中南部在地客群及台商提供優質的金融服務。

休士頓分行是合庫銀行在台灣境外設立的第25家海外據點。由於境外收入一直是台灣金融機構重要的獲利引擎，而合庫銀行近年來也不斷拓展海外市場，不僅在美國、歐洲、亞洲和澳洲 擴充營運據點，更積極培訓國際金融人才，為合庫銀行注入更具前瞻性且創新性的願景。

新成立的休士頓分行介於美國東西兩岸之間，位居優越之樞紐位置，有助於完善合庫銀行美國版圖完整性與服務之連續性，更可增強該行拓展墨西哥灣區客群便利性，未來將提供客戶零時差不中斷的金融服務，達成永續營運目標。

合作金庫商業銀行美國休士頓分行行址：1200 Smith St, Suite 850, Houston, TX 77002，服務電話：1-713-258-2588。