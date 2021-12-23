聖誕聚會前先做PCR最準 但要等1至2天

聖湯瑪斯大學篩檢站外等候的人群。（KHOU）

多數官員與專家都建議參加聖誕聚會前先做篩檢 ，但是該做何種篩檢，又有什麼該注意的，請看休士頓 市醫療長裴爾賽（David Persse）的解說。

裴爾賽指出，新冠病毒最準確的偵測辦法還是PCR篩檢，但要等上24至48小時，所以如果24日聚會，最好22、23兩天就該做了。休士頓市區有多處篩檢站提供免費PCR，但是除了當天無法得知外，還可能碰上排隊人潮，因為大家都想趕在聖誕前做一次篩檢。

21日在聖湯瑪斯大學（University of St. Thomas）的篩檢站外就出現了不少人，其中一位Christian Ochoa說他等了差不多一小時才排到，但是因為他有接觸史，所以他不想在聖誕期間讓家人擔驚受怕。他說，其他願意排隊的人想法也差不多，希望求個安心。

醫療長裴爾賽強調，自行快篩雖然省時省力，聚會前幾個小時就能知道結果，但是快篩的不確定性較高，很可能出現偽陰性的假象。結果沒有症狀又因快篩呈現陰性的人，就安心脫下口罩 參加聚會，最後導致其他人染病。

德州大學麥克格文醫學院（McGovern Medical School）的感染部主任歐卓斯基（Luis Ostrosky）說，上述狀況是最糟糕的結果，因為太過相信快篩的效力，因此降低戒心。他說，不論快篩結果是不是你想要的，聚會時都該戴好口罩、保持社交距離，特別是應該避免參加室內的大型聚會。

歐卓斯基說，以目前的情勢來看，他會建議民眾最好別去聖誕聚會，因為他手邊已經太多周末去狂歡、然後感染的個案了。裴爾賽也說，想要在聖誕夜參加聚會的人，最好拿捏好PCR所需的時間，在得知最準確的結果後再去聚會，因此千萬別忘了在做完篩檢後問一句，「我大概多久能知道結果」。