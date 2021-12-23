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德州人語／社群媒體是販毒罪犯化外之地？

德州人語

社群媒體龍頭臉書(FB)的母公司Meta日前致函洛杉磯市警局（LAPD），要求停止設置執行監控用戶的人頭帳號，指洛市警局使用「航海家實驗室」（Voyager Labs）科技公司軟體，收集分析社群媒體用戶資料，也讓執法機構客戶使用假帳號，存取私人用戶資訊。

乍看之下，臉書似乎義正辭嚴，而且搭上近兩年美國反警察濫權的「進步」列車。但臉書與其它社群媒體目前更應該盡快改善的是，許多犯罪集團為躲避執法單位，利用社群媒體平台，進行人口走私、販毒、詐欺、組織犯罪、恐怖攻擊活動的訊息交流。

同時，還有些團體和個人也經由社群平台，散布不實新冠病毒與疫苗資訊、虛假的政治訊息、種族與宗教仇恨等，人頭帳號和虛假帳號充斥，也就是台灣所稱的「網軍」和「1450」。

尤其值得重視的是，部分社群平台最近成了販賣禁藥、偽藥、毒品的化外之地，執法單位指出，全美都在面臨芬太尼假藥的威脅，毒販現在開始利用社群平台販毒，因為青少年最愛，而且毒販可以匿名販售，不必冒風險當面交易，因而導至毒品更加氾濫，更多青少年受毒害甚至身亡。臉書獨挑洛杉磯市警局開刀，顯然是搞錯重點。

警方上社群平台收集犯罪資訊，不知是違反了那一條法律？如果臉書等社群基於平台提供者與客戶之間的使用契約，禁止警方上網收集資料，那麼就請白紙黑字明白列出來。但與此同時，臉書等社群平台又如何能辨識那一個用戶提供的個人資料是真實或假冒的？而執法人員如果使用個人帳戶上網進行犯罪情搜，根本無從預防，實務面很難作到禁止。

公共安全與個人隱私孰重孰輕，在現代科技進步的當下，並不容易找到平衡點。但如果執法單位採用合法的手段進行犯罪偵防，社群平台就不應視之為侵害隱私，或應尋求司法機關仲裁。

然而，司法警察機闗在社群媒體上進行犯罪情報收集，與情報機關在社群媒體上進行政治偵防，往往只有一線之隔，甚至是灰色地帶。事實上，情報機關從過去到現在，不只政治偵防，更涉入許多非法監聽監看、刺探個人隱私的非法行為，一般社會大眾完全無力防止個人權益被侵害。

其實早就有人懷疑，美國有關情報機關是否早已掌握了社群媒體平台的「後門」鑰匙，只是沒有與地方警察機關分享。就像史諾登揭露的稜鏡計畫（PRISM），實施多年後才被引爆。

簡言之，社群平台目前的當務之急是，防止平台變成販毒與罪犯的化之外地，並且同時嚴拒情報機關法非侵入其「後門」。

社群媒體 臉書 警察

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